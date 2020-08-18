Зеленский официально назначил Фокина в состав украинской делегации в ТКГ

Фокин стал первым заместителем главы делегации

Фокин стал первым заместителем главы делегации

Президент Владимир Зеленский официально ввел первого премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Фокина Витольда Павловича в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента Украины.

Так, Витольд Фокин назначен первым заместителем главы делегации.

Соответствующий указ № 327/2020 глава государства подписал 18 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 июля Леонид Кучма прекратил работу в ТКГ по Донбассу. 30 июля президент Зеленский официально назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.

Позже Крачук заявил, что первый премьер Украины Фокин может войти в состав делегации ТКГ. Позже Зеленский объяснил, почему главой делегации в ТКГ был назначен Кравчук, по словам президента, на эту должность было несколько кандидатур.

7 августа Кравчук заявил, что готов посетить оккупированные регионы Донбасса, он планирует поговорить с местными жителями.