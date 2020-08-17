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17 серпня 2020, 16:43 7

Ілля Ківа подарував Вадиму Рабиновичу його портрет на тлі Шевченка, Наполеона і Миколи II

17 серпня 2020, 16:43 7
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Фото: Ілля Ківа Facebook
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Нардеп від «ОПЗЖ» Ілля Ківа подарував на День народження колезі по партії Вадиму Рабиновичу його портрет на тлі Наполеона, Миколи ІІ і Тараса Шевченка

Про це сам Ілля Ківа повідомив на своїй сторінці в Facebook, пише Regionews.

Сьогодні виконав одну важливу задачу - вручив подарунок до Дня Народження від імені друзів нашому дорогому Другу, соратнику і просто великій людині - Вадиму Зінов'євичу Рабиновичу! – написав Ківа.

Скільки коштує художній твір у "стилі Пшонки" Ілля Ківа не уточнив. Також невідомо, як на портреті з Рабиновичем почувають себе імператори й великий український поет.

Сьогодні виконав одну важливу задачу - вручив подарунок до Дня Народження від імені друзів нашого дорогого Друга, соратника і просто великій людині - Вадиму Зінов'євичу Рабиновичу!

Опубліковано Ильєю Кивою Понеділок, 17 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 30 липня Вадим Рабинович купив музичний телеканал " O-TV.

В той же день активісти придбали подарункові сертифікати на поліпшені камери в СІЗО для Медведчука, Шарія, Бойка і Рабиновича.

ОПЗЖ Ілля Ківа Вадим Рабінович картини день народження
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