Илья Кива подарил Вадиму Рабиновичу его портрет на фоне Шевченко, Наполеона и Николая II

Нардеп от "ОПЗЖ" поздравил коллегу с именинами

Нардеп от "ОПЗЖ" поздравил коллегу с именинами

Фото: Илья Кива Facebook

Нардеп от «ОПЗЖ» Илья Кива подарил на День рождения коллеге по партии Вадиму Рабиновичу его портрет на фоне Наполеона, Николая ІІ и Тараса Шевченко

Об этом сам Илья Кива сообщил на своей странице в Facebook, пишет Regionews.

Сегодня выполнил одну важнейшую задачу - вручил подарок ко Дню Рождения от имени друзей нашему дорогому Другу, соратнику и просто великому человеку - Вадиму Зиновьевичу Рабиновичу! – написал Кива.

Сколько стоит художественное произведение в "стиле Пшонки" Илья Кива не уточнил. Также неизвестно, как на портрете с Рабиновичем чувствуют себя императоры и великий украинский поэт.

Сегодня выполнил одну важнейшую задачу - вручил подарок ко Дню Рождения от имени друзей нашему дорогому Другу, соратнику и просто великому человеку - Вадиму Зиновьевичу Рабиновичу! Опубліковано Ильєю Кивою Понеділок, 17 серпня 2020 р.

Напомним, 30 июля Вадим Рабинович купил музыкальный телеканал O-TV.

В тот же день Активисты приобрели подарочные сертификаты на улучшенные камеры в СИЗО для Медведчука, Шария, Бойко и Рабиновича.