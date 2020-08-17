Илья Кива подарил Вадиму Рабиновичу его портрет на фоне Шевченко, Наполеона и Николая II
Нардеп от «ОПЗЖ» Илья Кива подарил на День рождения коллеге по партии Вадиму Рабиновичу его портрет на фоне Наполеона, Николая ІІ и Тараса Шевченко
Об этом сам Илья Кива сообщил на своей странице в Facebook, пишет Regionews.
Сегодня выполнил одну важнейшую задачу - вручил подарок ко Дню Рождения от имени друзей нашему дорогому Другу, соратнику и просто великому человеку - Вадиму Зиновьевичу Рабиновичу! – написал Кива.
Сколько стоит художественное произведение в "стиле Пшонки" Илья Кива не уточнил. Также неизвестно, как на портрете с Рабиновичем чувствуют себя императоры и великий украинский поэт.
Сегодня выполнил одну важнейшую задачу - вручил подарок ко Дню Рождения от имени друзей нашему дорогому Другу, соратнику и просто великому человеку - Вадиму Зиновьевичу Рабиновичу!Опубліковано Ильєю Кивою Понеділок, 17 серпня 2020 р.
Напомним, 30 июля Вадим Рабинович купил музыкальный телеканал O-TV.
В тот же день Активисты приобрели подарочные сертификаты на улучшенные камеры в СИЗО для Медведчука, Шария, Бойко и Рабиновича.