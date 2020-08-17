У Миколаєві депутатів від "ОПЗЖ" закидали яйцями

Гнів "правих" активістів спровокували заяви про вибори на Донбасі

Гнів "правих" активістів спровокували заяви про вибори на Донбасі

Фото: НикВести

У холі сесійної зали Миколаївської обласної ради депутатів від партії «Опозиційна платформа — За життя» закидали сирими яйцями.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання "Новини-N".

За даними видання депутати обласної та міської рад, які представляють групу "Опозиційної платформи — За життя", проводили брифінг з приводу необхідності надання можливості голосувати на майбутніх виборах жителям підконтрольній території Україні Донбасу.

Наприкінці брифінгу депутатам почав задавати питання один з представників "Нацкорпусу", після чого з різних сторін у спікерів полетіли курячі яйця.

Самі активісти, які кидали продукти, заперечують що вони представники "Нацкорпусу".

В даний момент молоді люди затримані правоохоронцями, очікується приїзд слідчо-оперативної групи.

Попередньо, ні в одного депутата активістам потрапити не вдалося, проте, стіни і підлога в холі сесійної зали виявилися залиті розбитими сирими яйцями.

Нагадаємо, днями У Миколаєві невідомі познущалися над офісом партії Шарія , розписавши його непристойними написами.