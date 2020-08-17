18:05  17 серпня
В Івано-Франківську створили іграшкового мера Марцінківа
16:43  17 серпня
Ілля Ківа подарував Вадиму Рабиновичу його портрет на тлі Шевченка, Наполеона і Миколи II
17:43  17 серпня
"Тиша" на Донбасі триває: від початку доби обстрілів не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
17 серпня 2020, 15:27 6

У Миколаєві депутатів від "ОПЗЖ" закидали яйцями

17 серпня 2020, 15:27 6
Читайте также на русском языке
Гнів "правих" активістів спровокували заяви про вибори на Донбасі
Гнів "правих" активістів спровокували заяви про вибори на Донбасі
Фото: НикВести
Читайте также
на русском языке

У холі сесійної зали Миколаївської обласної ради депутатів від партії «Опозиційна платформа — За життя» закидали сирими яйцями.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання "Новини-N".

За даними видання депутати обласної та міської рад, які представляють групу "Опозиційної платформи — За життя", проводили брифінг з приводу необхідності надання можливості голосувати на майбутніх виборах жителям підконтрольній території Україні Донбасу.

Наприкінці брифінгу депутатам почав задавати питання один з представників "Нацкорпусу", після чого з різних сторін у спікерів полетіли курячі яйця.

Самі активісти, які кидали продукти, заперечують що вони представники "Нацкорпусу".

В даний момент молоді люди затримані правоохоронцями, очікується приїзд слідчо-оперативної групи.

Попередньо, ні в одного депутата активістам потрапити не вдалося, проте, стіни і підлога в холі сесійної зали виявилися залиті розбитими сирими яйцями.

Нагадаємо, днями У Миколаєві невідомі познущалися над офісом партії Шарія , розписавши його непристойними написами.

вибори Донбас ОПЗЖ облрада яйця Миколаїв горсовет Нацкорпус депутати
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Чинного мера Івано-Франківська на виборах готові підтримати майже 90% містян
17 серпня 2020, 15:15
Комітет виборців України закликає Офіс президента зупинити тиск на ЦВК
17 серпня 2020, 11:42
Кравчук назвав умови політичного врегулювання на Донбасі
17 серпня 2020, 10:36
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Родинний бізнес очільника Вінницької ОДА, або Пів гектара землі на березі Південного Бугу
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Кіровоградщині
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »