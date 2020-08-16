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16 серпня 2020, 12:50 3

У Дніпрі невідомі розмалювали намет ОПЗЖ із закликами до "дніпровського референдуму"

16 серпня 2020, 12:50 3
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Конфлікт між проукраїнськими і проросійськими політсилами щодо "дніпровського референдуму" триває
Фото: Facebook
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Небайдужі дніпряни розмалювали фарбою агітаційний намет від ОПЗЖ, залишивши на ній образливий напис.

Про це інформує RegioNews з посиланням на сторінку в Facebook активіста Олега Чистопольцева.

Якщо влада/правоохоронці не можуть розібратись з проросійськими партіями в Україні, то до справи беруться небайдужі громадяни", - написав Чистопольцев.

За його інформацією, невідомі залишили напис на наметі образливий напис про Медведчука, нагадавши, що на ньому "кров наших захисників".

Тільки що побачив таке на Новокримській Якщо влада/правоохоронці не можуть розібратись з проросійськими партіями в...

Опубліковано Олегом Чистопольцевим Субота, 15 серпня 2020 р.

Нагадаємо, У міській раді Дніпра розгорівся скандал через "Дніпровський референдум" . У відповідь на розвішані депутатами від "ОПЗЖ" білбордів із закликами до "Дніпровському референдуму", "Євросолідарність" вивісила плакати "Референдум – це сепаратизм".

референдум конфлікт ОПЗЖ Дніпро піар
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