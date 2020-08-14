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14 серпня 2020, 21:38 1

"Простих луганчан", які вимагали виборів під ОП, привезла "ОПЗЖ"

14 серпня 2020, 21:38 1
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Учасники акції виступали за проведення 25 жовтня виборів до ОТГ на прифронтових територіях
Учасники акції виступали за проведення 25 жовтня виборів до ОТГ на прифронтових територіях
Фото: Андрій Сенченко Facebook
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Автобуси з людьми на сьогоднішній мітинг під Офіс президента привезла прокремлівська "Опозиційна платформа - За життя".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер громадського руху і політичної партії "Сила права" Андрій Сенченко, повідомляє RegioNews.

На цих яскравих майже новеньких автобусах "прості мешканці" Луганщини приїхали під Офіс президента" захищати своє право на обрання місцевої влади". Насправді це ОПЗЖ за гроші Кремля качає Зеленського. Відразу згадалися раби Рабіновича, які щодня тяглися на акції до Нацбанку", – зазначає Сенченко.

На думку Сенченка, результатом таких "виборів" стане створення платформи для розхитування не тільки влади, а й усієї країни в інтересах Кремля.

До завершення російської окупації частини території Донбасу всю повноту відповідальності за забезпечення нормального життя людей у прифронтових областях має взяти на себе центральна влада", — резюмував він.

На этих ярких почти новеньких автобусах "простые жители" Луганщины приехали под Офис президента "защищать свое право на...

Опубліковано Andriy Senchenko Пʼятниця, 14 серпня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні у Києві під Офісом президента зібралися кілька сотень жителів Луганської області з вимогою провести місцеві вибори у 8 об'єднаних територіальних громадах на Луганщині, де за рішенням Центрвиборчкому їх проведення визнано неможливим.

Раніше ЦВК визначила території Донеччини та Луганщини, на яких неможливо провести вибори..

Луганщина ОПЗЖ вибори Офіс президента митинг акція протести
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