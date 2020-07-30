Активісти придбали подарункові сертифікати на камери в СІЗО для Медведчука, Шарія, Бойка та Рабиновича

Вони вимагають від Мін'юсту заборонити діяльність ОПЗЖ та "Партії Шарія"

Вони вимагають від Мін'юсту заборонити діяльність ОПЗЖ та "Партії Шарія"

Фото: Facebook

Низка громадських організацій та партій звернулися до громадської ради при Міністерстві юстиції з вимогою заборонити діяльність проросійських «Опозиційної платформи – За життя» та «Партії Шарія».

Про це пише Regionews з посиланням на УНІАН.

З відповідною заявою активісти партії "Національний корпус", ВГО "Сокіл" та руху ветеранів України виступили сьогодні на пресконференції.

За словами керівника штабу "Нацкорпусу" Максима Жоріна, дещо раніше його політсила звернулася з вимогою заборонити ці дві партії до СБУ та Міністерства юстиції, а також подала позов щодо заборони "Партії Шарія" до Окружного адмінсуду Києва. Однак, станом на сьогодні жодної відповіді від цих трьох установ ще не отримано.

Сьогодні ж, наголосив Жорін, від політичних партій та громадських організацій до громадської ради при Міністерстві юстиції передано аналогічну вимогу про заборону Партії Шарія та ОПЗЖ.

Крім того, представник руху ветеранів України Антон Колумбет заявив, що спеціально для проросійських політиків вже придбано 4 сертифікати на платні камери у слідчому ізоляторі Києва. Ці сертифікати призначені для Юрія Бойка, Віктора Медведчука, Вадима Рабиновича та Анатолія Шарія.

Міністерство юстиції запустило нову послугу – покращення умов перебування у СІЗО для найповажніших клієнтів. Ми скинулися і придбали 4 сертифікати у "Київський слідчий ізолятор". До них прикладається заява на конкретне прізвище. Панове Бойко, Медведчук, Рабинович і Шарій, вас чекають комфортні зручні СІЗО Києва, де ви будете повністю захищені від коронавірусної хвороби", - сказав Колумбет.

В свою чергу голова громадської ради при Мін'юсті Василь Гончарук зазначив, що сьогоднішня заява щодо заборони ОПЗЖ та "Партії Шарія" буде розглянута громадською радою наступного тижня і за результатами розгляду буде звернення як до Міністерства юстиції, так і до інших державних органів з вимогою скасувати реєстрацію цих двох політичних сил.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва просять зобов'язати Міністерство юстиції України звернутися до суду про заборону діяльності Партії Шарія".