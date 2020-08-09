ЦВК визначила території Донеччини та Луганщини, на яких неможливо провести вибори

Комісія зробила висновки на підставі даних обласних ВЦА

Комісія зробила висновки на підставі даних обласних ВЦА

Фото: Патріот Донбасу

Центральна виборча комісія на своєму засіданні в суботу дійшла висновку щодо неможливості проведення виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів.

Про це пише RegioNews з посиланням на ЦВК.

30 липня Комісія звернулася до Донецької та Луганської облдержадміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій щодо надання висновків про можливість організації підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. 7 серпня в Комісію надійшли такі висновки і ЦВК після їх аналізу прийняла відповідне рішення.

ЦВК прийняла до відома зроблені висновки і на їх підставі встановила неможливість проведення відповідно до положень Виборчого кодексу України перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської області та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 р. До переліку таких громад належать 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 - Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області", - йдеться в повідомленні.

Разом із тим, Комісія прийняла до відома висновок Луганської ОВЦА про те, що на території Новоайдарської селищної громади Щастинського району Луганської області на частині виборчих дільниць, зокрема, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, неможливо здійснювати організацію підготовки і проведення місцевих виборів.

Нагадаємо, місцеві вибори призначили з урахуванням нового поділу на райони – ЦВК.