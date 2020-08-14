"Простых луганчан", которые требовали выборов под ОП, привезла "ОПЗЖ"

Участники акции выступали за проведение 25 октября выборов в ОТГ на прифронтовых территориях

Участники акции выступали за проведение 25 октября выборов в ОТГ на прифронтовых территориях

Фото: Андрей Сенченко Facebook

Автобусы с людьми на сегодняшний митинг под Офис президента привезла прокремлевская "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер общественного движения и политической партии "Сила права" Андрей Сенченко, сообщает RegioNews.

На этих ярких почти новеньких автобусах "простые жители" Луганщины приехали под Офис президента" защищать свое право на избрание местной власти". На самом деле это ОПЗЖ за деньги Кремля качает Зеленского. Сразу вспомнились рабы Рабиновича, которые ежедневно тащились на акции к Нацбанку", – отмечает Сенченко.

По мнению Сенченко, результатом таких "выборов" станет создание платформы для расшатывания не только власти, но и всей страны в интересах Кремля.

До завершения российской оккупации части территории Донбасса всю полноту ответственности за обеспечение нормальной жизни людей в прифронтовых областях должна взять на себя центральная власть", — резюмировал он.

На этих ярких почти новеньких автобусах "простые жители" Луганщины приехали под Офис президента "защищать свое право на... Опубликовано Andriy Senchenko Пятница, 14 августа 2020 г.

Напомним, сегодня в Киеве под Офисом президента собрались несколько сотен жителей Луганской области с требованием провести местные выборы в 8 о'объединенных территориальных общинах на Луганщине, где по решению Центризбиркома их проведение признано невозможным.

Ранее ЦИК определила территории Донетчины и Луганщины, на которых невозможно провести выборы..