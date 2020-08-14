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14 серпня 2020, 20:21 2

Прокуратура встановила винного у вибуху в полтавському офісі "ОПЗЖ"

14 серпня 2020, 20:21 2
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Винній особі повідомлено про підозру
Винній особі повідомлено про підозру
Фото: МВС
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Досудове розслідування триває.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Полтавської області.

За процесуального керівництва прокуратури Полтавської області місцевому мешканцю повідомлено про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох людей (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 3 липня 2020 року підозрюваний кинув у відчинене вікно приміщення, в якому розташований полтавський осередок ОПЗЖ, гранату. Унаслідок вибуху працівниця офісу отримала тілесні ушкодження.

Полтава ОПЗЖ вибух прокуратура злочин підозра Граната
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