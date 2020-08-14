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14 серпня 2020, 20:00 5

В Офісі президента заперечили, що Єрмак вимагав звільнення членів ЦВК

14 серпня 2020, 20:00 5
Читайте также на русском языке
У Єрмака стверджують, що жодних зустрічей з членами ЦВК не було
У Єрмака стверджують, що жодних зустрічей з членами ЦВК не було
Фото: Главком
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В Офісі президента спростували інформацію про те, що голова ОП Єрмак запросив до Офісу 5 членів ЦВК і вимагав у них звільнитися, бо вони -"люди Богдана".

Про це Офіс президента повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Просто перевірте – не було зустрічей в Офісі президента чи десь іще з членами ЦВК, як про це "повідомив" сайт ZN.UA. Жодних команд, намагання втрутитися чи іншого подібного спілкування з членами ЦВК – всього цього не було. Ваші джерела вас обманули.

Центральна виборча комісія є незалежним органом і як інституція має все, що необхідно для самостійної роботи. Якщо комусь потрібен скандал, то ви хоча б матеріали для "малювання" скандалів підбирайте ретельніше, а то навіть якось нецікаво", - йдеться у повідомленні.

Користувачі мережі вже висміяли реакцію ОП і стиль викладення спростування, зауваживши, що це тільки підтверджує оприлюднену раніше ЗМІ інформацію.

Фактчекінг не може бути порожнім словом для ЗМІ, якщо вони претендують на повагу в суспільстві. Просто перевірте – не...

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 14 серпня 2020 р.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Єрмак вимагає від "людей Богдана" звільнитися із ЦВК, однак ті відмовилися,посилаючись на відсутність формальних причин.

Андрій Богдан Андрій Єрмак звільнення Офіс президента ЗМІ ЦВК
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