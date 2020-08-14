В Офісі президента заперечили, що Єрмак вимагав звільнення членів ЦВК

У Єрмака стверджують, що жодних зустрічей з членами ЦВК не було

У Єрмака стверджують, що жодних зустрічей з членами ЦВК не було

Фото: Главком

В Офісі президента спростували інформацію про те, що голова ОП Єрмак запросив до Офісу 5 членів ЦВК і вимагав у них звільнитися, бо вони -"люди Богдана".

Про це Офіс президента повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Просто перевірте – не було зустрічей в Офісі президента чи десь іще з членами ЦВК, як про це "повідомив" сайт ZN.UA. Жодних команд, намагання втрутитися чи іншого подібного спілкування з членами ЦВК – всього цього не було. Ваші джерела вас обманули. Центральна виборча комісія є незалежним органом і як інституція має все, що необхідно для самостійної роботи. Якщо комусь потрібен скандал, то ви хоча б матеріали для "малювання" скандалів підбирайте ретельніше, а то навіть якось нецікаво", - йдеться у повідомленні.

Користувачі мережі вже висміяли реакцію ОП і стиль викладення спростування, зауваживши, що це тільки підтверджує оприлюднену раніше ЗМІ інформацію.

Фактчекінг не може бути порожнім словом для ЗМІ, якщо вони претендують на повагу в суспільстві. Просто перевірте – не... Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 14 серпня 2020 р.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Єрмак вимагає від "людей Богдана" звільнитися із ЦВК, однак ті відмовилися,посилаючись на відсутність формальних причин.