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14 серпня 2020, 20:39 6

Гео Лерос висміяв пост Офісу президента про Єрмака і ЦВК

14 серпня 2020, 20:39 6
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На думку нардепа, спростування інформації, що просочилася в ЗМІ, писав радник Єрмака Михайло Подоляк
На думку нардепа, спростування інформації, що просочилася в ЗМІ, писав радник Єрмака Михайло Подоляк
Фото з відкритих джерел
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Народний депутат Гео Лерос висміяв непереконливе спростування інформації про те, що глава ОП Єрмак вимагав звільнення голови, секретаря та ще трьох членів ЦВК, тому що вони – «люди Богдана».

Свою думку з цього приводу Гео Лерос висловив на своїй сторінці в соцмережі Facebook, пише RegioNews.

Лерос стверджує, що вся депутатська фракція "Слуга народу" знає про погрози голові ЦВК Олегу Діденку кримінальними справами, для того, щоб той пішов у відставку і можна було врятувати фальсифікаціями низькі рейтинги пропрезидентської партії.

Вже вся фракція в курсі, що Єрмак доручив своєму заступнику загрожувати голові ЦВК кримінальними справами, щоб останній пішов у відставку.

Розуміючи, що рейтинг пікірує на дно, з'явився реальний план фальсифікацій.

Слава Лукашенко не дає Єрмаку спокою. Він Зеленському любить його ставити у приклад, звідси ці нав'язливі ідеї, щоб Президент публічно відчитував чиновників і ставив жорсткі ультиматуми",- написав нардеп.

Гео Лерос зауважив, що методи Єрмака "вкрай непереконливі і неефективні, як і пост - виправдання про тиск на ЦВК". Він також припустив, що пост на сайті Офісу президента писав ніхто інший як радник Єрмака Михайло Подоляк.

Готовий посперечатися на печінку, що пост писав саме Подоляк. Цього інфантильного закомплексованого гопника ні з ким не сплутаєш", - заявив Лерос.

Так виглядят конвульсии говяжьей головы и его придворного изрыгателя галлюцинаций Миши-таблетки, которые он называет...

Опубліковано Geo Leros Пʼятниця, 14 серпня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомили, що Єрмак вимагає від "людей Богдана" звільнитися з ЦВК, однак ті відмовилися, посилаючись на відсутність формальних причин.

Пізніше в Офісі президента спростували інформацію "корявим" постом в соцмережі Facebook. Користувачі мережі висміяли реакцію ОП і стиль викладу спростування зазначивши, що це тільки підтверджує оприлюднену раніше в ЗМІ інформацію.

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