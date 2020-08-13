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13 серпня 2020, 17:13 7

Інвестори "Укрбуду" перекрили Повітрофлотський проспект у Києві

13 серпня 2020, 17:13 7
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Вони не пропускають приватний і громадський транспорт
Вони не пропускають приватний і громадський транспорт
Фото: УНІАН
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У Києві інвестори будівельної компанії “Укрбуд” вийшли на акцію протесту з вимогою розблокувати будівництво їхнього житла і перекрили Повітрофлотський проспект.

Про це повідомляє "УНІАН”, передає RegioNews.

Учасники акції вимагають від Міністерства оборони укласти угоди з "Київміськбудом" для розблокування будівництва житла. Відомо, що їхня кількість становить близько 300 осіб.

Вони перекрили рух Повітрофлотським проспектом, б'ють у металеві бочки і стоять на проїжджій частині, заважаючи проїзду авто.

Мітингувальники заявляють, що вони виявилися у безвихідному становищі після того, як будівництво їхніх будинків виявилося замороженим.

Для привертання уваги до проблеми вони влаштували акцію протесту з перекриттям дороги, розпалюванням фаєрів і установкою наметів.

Нагадаємо, СБУ викрила багатомільйонні зловживання при будівництві в зоні відчуження. Комерційні структури "Укрбуду” оштрафували на 117 мільйонів гривень.

строительство Київ перекриття протест Укрбуд вулиця
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