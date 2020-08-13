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13 серпня 2020, 13:58 5

У Зеленського показали, як виглядатиме нова обхідна дорога навколо Києва

13 серпня 2020, 13:58 5
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Маршрут матиме шість ділянок
Маршрут матиме шість ділянок
Офіс президента
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В Офісі президента Володимира Зеленського представили проєкт будівництва нової Київської обхідної дороги навколо столиці.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави, передає RegioNews.

Проєкт планують реалізувати до 2025 року в рамках програми Велике будівництво. План передбачає спорудження Київської обхідної дороги півкільцем загальною протяжністю майже 150 км.

Маршрут Дорога матиме шість ділянок і з'єднає траси М-07 Київ - Ковель, М-06 Київ - Чоп, М-05 Київ - Одеса, Н-01 Київ - Знам'янка, Н-08 Бориспіль - Маріуполь, М-03 Київ - Харків і М-01 Київ - Чернігів.

Також планують побудувати міст через Дніпро з підходами протяжністю понад 25 км. КОД з'єднає між собою найбільші міста київської агломерації: Ірпінь, Ворзель, Васильків, Обухів, Українку, Бориспіль і Бровари. Крім того, водіям не доведеться їхати на лівий берег столиці з правого через центр міста.

"Зараз Києвом проїжджають понад 600 тис. автомобілів на добу, 40% з яких - транзитом. Через столицю вони рухаються в різні частини України. Наявний обхід недобудованої Окружної дороги виглядає як звичайна міська вулиця, яка оточена спальними районами. Тому щодня по цій дорозі їздять ще й десятки тисяч легкових автомобілів, і громадський транспорт. Тому Кільцева дорога постійно руйнується, в повітря потрапляє багато шкідливих викидів, а навколишні райони відчувають великий вплив шуму", - констатували в Офісі президента.

Нагадаємо, дещо раніше Зеленський анонсував будівництво в регіонах повністю оснащених лікарень.

Київ Офіс президента дороги президент Дніпро
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