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13 августа 2020, 17:13 7

Инвесторы "Укрбуда" перекрыли Воздухофлотский проспект в Киеве

13 августа 2020, 17:13 7
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Они не пропускают частный и общественный транспорт
Фото: УНИАН
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В Киеве инвесторы строительной компании "Укрбуд" вышли на акцию протеста с требованием разблокировать строительство их жилья и перекрыли Воздухофлотский проспект.

Об этом сообщает "УНИАН", передает RegioNews.

Участники акции требуют от Министерства обороны заключить соглашение с "Киевгорстроем" для разблокирования строительства жилья. Известно, что их количество составляет около 300 человек.

Они перекрыли движение Воздухофлотским проспектом, бьют в металлические бочки и стоят на проезжей части, мешая проезду авто.

Митингующие заявляют, что они оказались в безвыходном положении после того, как строительство их домов оказалось замороженным.

Для привлечения внимания к проблеме они устроили акцию протеста с перекрытием дороги, разжиганием файеров и установкой палаток.

Напомним, СБУ разоблачила многомиллионные злоупотребления при строительстве в зоне отчуждения. Коммерческие структуры "Укрбуда" оштрафовали на 117 миллионов гривен.

строительство Киев перекрытие протест Укрбуд улица
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