Зеленський пояснив призначення чиновника Януковича заступником Єрмака

Олег Татаров був одним із перших, хто потрапив під люстрацію у 2014 році

Олег Татаров був одним із перших, хто потрапив під люстрацію у 2014 році

Фото: МВС

Президент Володимир Зеленський прокоментував призначення заступником глави Офісу Президента чиновника МВС часів Януковича Олега Татарова. На його думку, “головне, щоб людина була чесною”.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналіста в Мар'їнці, передає RegioNews.

На думку Зеленського, несправедливо зараховувати до представників "старої влади" всіх, хто обіймав керівні посаду за часів президентства Віктора Януковича.

Що стосується цієї людини ... Ми всі жили за часів Януковича. Але деякі люди втекли разом з паном Януковичем. А в принципі багато людей залишилося нормальних, які не зрадили Україну. Мені здається, що це не справедливо: всіх людей, які очолювали ту чи іншу гілку влади за часів Віктора Федоровича Януковича, вважати кимось, так би мовити, зі старої влади", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що для нього всі, хто обіймали керівні посади за часів президентства Петра Порошенка - "теж уже стара влада”.

Головне, щоб людина була чесною. Зараз, мені здається, в нашій країні, щоб змінити Україну, моральний бік найголовніший - те, чого бракує багатьом чиновникам, депутатам багатьом", - додав президент.

Довідка: Олег Татаров - колишній начальник Головного слідчого управління МВС України часів Віктора Януковича. Під час подій "Євромайдану” він переконував ЗМІ та зарубіжних послів, що мітингувальники "стріляють самі в себе”. В 2014 році був одним із перших чиновників, які потрапили під люстрацію. Зеленський призначив Татарова заступником керівника Офісу Президента 6 серпня, він буде займатися формуванням державної політики у сфері правоохоронної діяльності, забезпеченням гарантій нацбезпеки у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини.

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