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06 серпня 2020, 19:41 1

Підприємці "Барабашово" звернулися до президента Зеленського

06 серпня 2020, 19:41 1
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Звернення зумовлене будівництвом дороги через ринок "Барабашово"
Звернення зумовлене будівництвом дороги через ринок "Барабашово"
Фото: Вікіпедія
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Асоціація підприємців харківського торговельного центру "Барабашово" звернулася до Президента Володимира Зеленського з проханням про допомогу, аби зупинити "свавілля місцевих чиновників".

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Facebook керівник пресслужби торгівельного центру Сергій Зайцев, оприлюднивши відкритий лист до Президента.

Звернутися до Зеленського, йдеться у тексті листа, підприємців змусила ситуація навколо будівництва скандальної дороги через ТЦ "Барабашово" до Салтівського житломасиву, через що на ринку будуть демонтовані, за даними асоціації, близько 50 тисяч робочих місць.

Шість колективних звернень до Президента, три - до депутатського складу Верховної Ради, чотири - до генпрокурора, два звернення до міністра внутрішніх справ України - стільки разів ми зверталися до керівників центральних органів влади і до Вас зокрема. У відповідь - формальні відписки або взагалі мовчання", - йдеться у тексті листа.

Підприємці пишуть, що "бойовики, яких залучає влада для захисту незаконних робіт, трощать намети активістів, б'ють жінок, а потім вільно розгулюють на свободі:

Поліція вносить дані в ЄРДР тільки за рішенням суду, хоча за заявами комунальників та представників мерії записи в ЄРДР з'являються миттєво", - йдеться в листі.

У відкритому листі підприємці просять Президента "сказати своє слово... Ви останній рубіж".

Якщо наше питання не буде вирішено, - зазначається у листі, -- ... харків'яни проведуть низку безстрокових акцій протесту". Зокрема, йдеться про можливе перекриття доріг державного значення, на громадянську ходу до столиці і оголошення "майдану підприємців".

Нагадаємо, власник ринку "Барабашово" нардеп Фельдман подав у суд на мера Харкова Кернеса через скандальне будівництво дороги.

Володимир Зеленський строительство Барабашово дороги Харьків президент ринки лист
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