Зеленский объяснил назначение чиновника Януковича заместителем Ермака

Олег Татаров был одним из первых, кто попал под люстрацию в 2014 году

Олег Татаров был одним из первых, кто попал под люстрацию в 2014 году

Фото: МВД

Президент Владимир Зеленский прокомментировал назначение заместителем главы Офиса Президента чиновника МВД времен Януковича Олега Татарова. По его мнению, "главное, чтобы человек был честным".

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста в Марьинке, передает RegioNews. По мнению Зеленского, несправедливо причислять к представителям "старой власти" всех, кто занимал руководящие должность во времена президентства Виктора Януковича. Что касается этого человека ... Мы все жили во времена Януковича. Но некоторые люди бежали вместе с господином Януковичем. А в принципе многие осталось нормальных, не предали Украину. Мне кажется, что это не справедливо: всех людей, которые возглавляли ту или иную ветвь власти во времена Виктора Федоровича Януковича, считать кем-то, так сказать, из старой власти", - сказал Зеленский. Он также отметил, что для него все, кто занимали руководящие должности во времена президентства Петра Порошенко - "тоже уже старая власть". Главное, чтобы человек был честным. Сейчас, мне кажется, в нашей стране, чтобы изменить Украину, моральная сторона самая главная - то, чего не хватает многим чиновникам, депутатам многим", - добавил президент. Справка: Олег Татаров - бывший начальник Главного следственного управления МВД Украины времен Виктора Януковича. Во время событий "Евромайдана" он убеждал СМИ и зарубежных послов, что митингующие "стреляют сами по себе". В 2014 году был одним из первых чиновников, которые попали под люстрацию. Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя Офиса Президента 6 августа, он будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, обеспечением гарантий нацбезопасности в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека. Читайте также: Олег Татаров, бывший начальник Главного следственного управления МВД Украины времен Януковича, стал заместителем Ермака.

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