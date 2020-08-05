На Одещині ЦВК виявила спроби фальсифікації місцевих виборів

Комісія вже звернулася в поліцію з цього приводу

Комісія вже звернулася в поліцію з цього приводу

Фото: flickr

Центральна виборча комісія зафіксувала спроби фальсифікації місцевих виборів в Одеській області, які мають відбутися 25 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

За інформацією комісії, громадяни почали масово подавати звернення щодо зміни виборчих адрес на адреси фактичного проживання у Кароліно-Бугазькій, Таїровській та Фонтанській територіальних громадах.

Багато звернень стосуються зміни виборчих адрес на адресу одного і того самого житлового будинку або навіть квартири в ньому.

А їх сумарна кількість становить понад 86% загальної кількості звернень, задоволених органами ведення Реєстру, що здійснюють свої повноваження на території Одеської області", - йдеться в повідомленні.

У ЦВК роз'яснили, що звернення до органу ведення Реєстру щодо зміни виборчої адреси на адресу, за якою громадянин фактично не проживає, є порушенням вимог законодавства.

Тепер ці факти виявлених порушень перевіряють правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше спискер парламенту Дмитро Разумков назвав ймовірну явку на місцевих виборах.

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