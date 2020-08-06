В Україні дітям-сиротам підвищать стипендії

Відповідний закон вступає в силу з 1 січня 2021 року

Відповідний закон вступає в силу з 1 січня 2021 року

Фото: flickr

У середу, 5 серпня, президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення стипендії дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, який Верховна Рада ухвалила 14 липня.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента, передає RegioNews.

Документ передбачає збільшення розміру стипендії та щорічної грошової допомоги на придбання навчальної літератури дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Згідно із законом, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їхнього числа, а також учням, студентам (курсантам), які під час навчання та у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, надано право на отримання соціальної стипендії, посадового окладу в усіх закладах вищої освіти, незалежно від їхнього відомчого підпорядкування", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розмір соціальної стипендії, посадового окладу має становити не менше 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, а після досягнення такими дітьми 18 років – 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Закон вступає в силу з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, Уряд затвердив Державну стратегію регіонального розвитку на 2021―2027 роки.