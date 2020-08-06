Партія Гриценка буде брати участь у місцевих виборах

Сам Гриценко більше не буде висувати свою кандидатуру

Сам Гриценко більше не буде висувати свою кандидатуру

Фото: Facebook

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що його партія буде брати участь у парламентських і місцевих виборах.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Украіна 24", передає RegioNews. Гриценко також повідомив, що особисто брати участь у майбутній президентській гонці не планує. Бажання йти на вибори у мене немає... Партія "Громадянська позиція" піде і на місцеві, і на парламентські вибори і ймовірно на президентські вибори, і я їх буду підтримувати", - сказав Гриценко. Нагадаємо, мер Тернополя вимагає від уряду зняття статусу червоної карантинної зони з міста.

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