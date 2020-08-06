Партія Гриценка буде брати участь у місцевих виборах
Сам Гриценко більше не буде висувати свою кандидатуру
Сам Гриценко більше не буде висувати свою кандидатуру
Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що його партія буде брати участь у парламентських і місцевих виборах.
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Украіна 24", передає RegioNews.
Гриценко також повідомив, що особисто брати участь у майбутній президентській гонці не планує.
Бажання йти на вибори у мене немає... Партія "Громадянська позиція" піде і на місцеві, і на парламентські вибори і ймовірно на президентські вибори, і я їх буду підтримувати", - сказав Гриценко.
Нагадаємо, мер Тернополя вимагає від уряду зняття статусу червоної карантинної зони з міста.
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