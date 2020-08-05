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05 серпня 2020, 08:29 4

На Херсонщині зможуть відкритися не всі дитячі табори - ОДА

05 серпня 2020, 08:29 4
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Область потрапила у зелену карантинну зону
Фото: flickr
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В Херсонській області від початку серпня відкрилося 9 дитячих таборів та інших оздоровчих закладів.

Про це під час брифінгу повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає RegioNews.

На сьогодні робота дитячих оздоровчих таборів відновлена. З 1 серпня 9 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (8 позаміських і один міський) вже почали працювати", - розповів голова ОДА.

Гусєв зазначив, що від початку року за кошти бюджету в області було закуплено 290 путівок для оздоровлення дітей учасників ООС у Скадовському районі, вони пройдуть оздоровлення в серпні.

Він додав, не всі дитячі оздоровчі заклади в області відкриються, так як їхні власники вважають, що працювати упродовж одного літнього місяця невигідно.

Нагадаємо, МОЗ дозволить роботу дитячих таборів з 1 серпня, але не у всіх регіонах, відкриття дитячого табору залежатиме від того, в якій із чотирьох карантинних зон він перебуватиме.

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