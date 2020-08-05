На Херсонщині зможуть відкритися не всі дитячі табори - ОДА

Область потрапила у зелену карантинну зону

Область потрапила у зелену карантинну зону

Фото: flickr

В Херсонській області від початку серпня відкрилося 9 дитячих таборів та інших оздоровчих закладів.

Про це під час брифінгу повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає RegioNews.

На сьогодні робота дитячих оздоровчих таборів відновлена. З 1 серпня 9 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (8 позаміських і один міський) вже почали працювати", - розповів голова ОДА.

Гусєв зазначив, що від початку року за кошти бюджету в області було закуплено 290 путівок для оздоровлення дітей учасників ООС у Скадовському районі, вони пройдуть оздоровлення в серпні.

Він додав, не всі дитячі оздоровчі заклади в області відкриються, так як їхні власники вважають, що працювати упродовж одного літнього місяця невигідно.

Нагадаємо, МОЗ дозволить роботу дитячих таборів з 1 серпня, але не у всіх регіонах, відкриття дитячого табору залежатиме від того, в якій із чотирьох карантинних зон він перебуватиме.