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04 серпня 2020, 13:16 11

Радник Єрмака "модерує" депутатів від "Слуги народу" перед телеефірами

04 серпня 2020, 13:16 11
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Він заявив, що консультує усіх депутатів, які виступають в ефірах
Він заявив, що консультує усіх депутатів, які виступають в ефірах
Фото: flickr
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Політтехнолог та антикризовий консультант голови Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк підтвердив, що готує депутатів від "Слуги народу" до телеефірів.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає RegioNews.

За його словами, завдання із підготовки "слуг народу" випливає із посадових функцій, які він повинен виконувати. Подоляк називає цю функцію "модерацією" і додав, що процес відбувається у формі коротких тез.

Писати громіздкі речі, які ніхто читати не буде – так ніхто не робить. Робиться 3-4 тези – пишеш у телефоні і кидаєш”, - сказав він.

Подоляк додав, що також проводить особисті зустрічі із депутатами, які будуть присутні на телеефірах, і проводить з ними розмови на теми, які йому "потрібні на телеефірах або в інформаційному порядку денному”.

На запитання, кого саме він готує та консультує, Подоляк відповів, що усіх, однак відмовився називати конкретних депутатів.

Він заявив, що з осені планує сформувати "пули депутатів, які повинні ходити на ті чи інші канали", і збирається підібрати різних спікерів для різних телеканалів.

Подоляк також підтвердив, що допомагає кандидату в мери Києва Ірині Верещук, але зазначив, що у виборчу кампанію не втручається і не готує "слуг народу" до місцевих виборів.

Нагадаємо, тексти промов Зеленського пише колишній сценарист серіалу "Слуга народу". Також при ОП діє штаб реагування на медійні приводи.

Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що автомобільний кортеж президента України Володимира Зеленського засікли на порушенні правил дорожнього руху, а машини керівників Офісу президента використовують так звані "номери-привиди".

Андрій Єрмак телебачення Офіс президента Слуга народа контроль депутат ЗМІ
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