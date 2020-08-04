Радник Єрмака "модерує" депутатів від "Слуги народу" перед телеефірами

Він заявив, що консультує усіх депутатів, які виступають в ефірах

Він заявив, що консультує усіх депутатів, які виступають в ефірах

Фото: flickr

Політтехнолог та антикризовий консультант голови Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк підтвердив, що готує депутатів від "Слуги народу" до телеефірів.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає RegioNews.

За його словами, завдання із підготовки "слуг народу" випливає із посадових функцій, які він повинен виконувати. Подоляк називає цю функцію "модерацією" і додав, що процес відбувається у формі коротких тез.

Писати громіздкі речі, які ніхто читати не буде – так ніхто не робить. Робиться 3-4 тези – пишеш у телефоні і кидаєш”, - сказав він.

Подоляк додав, що також проводить особисті зустрічі із депутатами, які будуть присутні на телеефірах, і проводить з ними розмови на теми, які йому "потрібні на телеефірах або в інформаційному порядку денному”.

На запитання, кого саме він готує та консультує, Подоляк відповів, що усіх, однак відмовився називати конкретних депутатів.

Він заявив, що з осені планує сформувати "пули депутатів, які повинні ходити на ті чи інші канали", і збирається підібрати різних спікерів для різних телеканалів.

Подоляк також підтвердив, що допомагає кандидату в мери Києва Ірині Верещук, але зазначив, що у виборчу кампанію не втручається і не готує "слуг народу" до місцевих виборів.

Нагадаємо, тексти промов Зеленського пише колишній сценарист серіалу "Слуга народу". Також при ОП діє штаб реагування на медійні приводи.

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