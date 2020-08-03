Голова Херсонської ОДА про Олександра Дубінського, скарги Арахамії та скандальні танці на 8 березня

Юрій Гусєв очолив Херсонську ОДА у липні 2019 року. За цей час його періодично «відправляли» на підвищення, критикували за створену ним Службу щастя, за манеру одягатися та за те, що він не знайшов спільної мови з місцевими ЗМІ

Юрій Гусєв очолив Херсонську ОДА у липні 2019 року. За цей час його періодично «відправляли» на підвищення, критикували за створену ним Службу щастя, за манеру одягатися та за те, що він не знайшов спільної мови з місцевими ЗМІ

Фото: Юрій Гусєв Facebook

Кореспондент RegioNews поцікавився, як він сам оцінює свою роботу на посаді очільника Херсонщини, з ким із мерів міст у нього не склалися стосунки, а також його думкою про майбутні місцеві вибори.

Ви вже трохи більше року очолюєте ОДА. Назвіть те, що можна зарахувати до ваших успіхів.

Щодо успіхів хочу зазначити, що мені вдалось зібрати в обласній адміністрації команду професійних та чесних людей – а це те, із чого все починається, - впровадити нову структуру ОДА та нові підходи в управлінні регіоном. Реалізувати перший в Україні проєкт морської концесії – я маю на увазі концесію Херсонського морського торговельного порту. Виконати доручення президента по будівництву нових тимчасових контрольних пунктів в’їзду-виїзду "Чонгар" та "Каланчак" на адмінкордоні з тимчасово окупованою територією АРК. Вивести область в ТОП-п’ятірку регіонів-лідерів за показником залучення інвестицій минулого року.

Також хочу відзначити роботу обласного штабу з ліквідації наслідків НС, спричиненої коронавірусною хворобою. За висновками головного державного санітарного лікаря, наш регіон входить до "зеленої" зони, ми є другою областю в країні за найменшою кількістю лабораторно підтверджених випадків після неокупованої частини Луганської області. Це заслуга лікарів, які не тільки працюють над виявленням хворих та з хворими, а ще й дуже оперативно та професійно відпрацьовують коло контактних осіб для унеможливлення розповсюдження хвороби.

А що не вдалося зробити з того, що планували?

Це стосується, перш за все, доріг. Хоча цього року ми запланували і частково вже реалізували програму будівництва і капітального ремонту доріг державного значення – 177 км. В порівнянні, у 2010 це було 1,5 км, у 2012 – менше 5-ти. Тобто цьогоріч об'єм ремонтних робіт на дорогах Херсонщини більший, аніж за останні 10 років разом.

І, звичайно, для мене дуже важливим є налагодження ефективної системи комунікацій з людьми. Я проводжу регулярні виїзди в райони. Спілкуюсь з громадами на вулицях. І відчуваю потребу в тому, щоб ці комунікації стали більш системними, більш результативними. Людям необхідно знати, що наші рішення спрямовані на підвищення якості їхнього життя.

Наприкінці лютого один із телеграм-каналів оприлюднив інформацію про те, що ви звернулися до Давида Арахамія зі скаргою на народного депутата Олександра Дубінського, який начебто хотів медійно знищити і прибрати вас з посади голови ОДА. Які відносини у вас наразі з Дубінським? При зустрічі ви тиснете один одному руки?

По-перше, багато телеграм-каналів, на жаль, пишуть неправду про мою роботу. Я ніколи не звертався до Давіда Арахамія з подібним. А з Олександром Дубінським у нас склались нормальні робочі стосунки після того, як його було визначено куратором місцевих виборів в Херсонській області від партії "Слуга народу". Підкреслю: я працюю в команді президента України Володимира Зеленського і надалі працюватиму для того, щоб довіра до нашої політичної сили зростала. Для цього я готовий об’єднувати зусилля і рухатися вперед.

Херсонщина стала пілотним регіоном, де почали набирати на посади заступників голови ОДА та голів РДА через проєкт LIFT. Зараз ви вже можете оцінити, наскільки вдалим виявився цей проєкт?

Серед своїх здобутків я вже називав професійну команду. Це стосується, в першу чергу, голів райдержадміністрацій і керівництва структурних підрозділів облдержадміністрації. Завдяки платформі LIFT до нас приєднався, наприклад, мій заступник Сергій Козир, який сьогодні опікується питанням розвитку інфраструктури. І це чудова можливість для людей, які до цього, не пов’язували своє життя з держслужбою. І дуже багато керівників, яких ми знайшли завдяки цій платформі, показують чудові результати роботи на рівні районів та обласної адміністрації також.

Наприклад?

Я вже згадував про Сергія Козиря - ще 7-8 років тому він працював на шахті, а зараз є моїм заступником. За ефективністю реалізації проектів будівництва і ремонту доріг за результатами шести місяців Херсонська область увійшла до п’ятірки провідних регіонів. Ціла низка райдержадміністрацій, які сьогодні очолюють голови, знайдені нами завдяки платформі LIFT, сьогодні демонструють чудові результати: це стосується і соціально-економічного розвитку районів, і залучення інвестицій, і створення нової інфраструктури, і залучення туристів, а також спільної боротьби з розповсюдженням коронавірусної хвороби.

Чому ваша заступниця Світлана Чепіга, що займалася гуманітарним блоком , залишила свою посаду?

Світлана Чепіга приєдналась до нашої команди завдяки платформі LIFT. І на сьогоднішній день вона є моїм радником, опікується питаннями реалізації гуманітарної політики. І, зокрема, фокусує свою діяльність на питанні захисту прав дітей.

Але ж вона була заступницею.

Так. Але я переконаний, що робота на посаді радника дозволить їй зробити більше важливих речей, яких сьогодні потребує гуманітарна політика нашого регіону.

Її усунення з посади стосується танців?

Дійсно, питання щодо її подальшої роботи ми розглядали після відомого скандалу навколо святкування 8 березня в приміщенні сесійної зали облради. Тоді було звільнено керівника апарату. А Світлана Володимирівна, повторюсь, прийшла на посаду радника.

Місцеві вибори на Херсонщині: в Києві на прес-конференції ви казали про те, що у вас посада політична і не приховуєте своєї підтримки партії влади, Вас критикують за те, що ви декларуєте прихильність до партії СН, навіть оголошували про праймеріз на посаду міського голови Херсона, експерти кажуть, що це і є адмінресурс. Чи зможете ви забезпечити невикористання адмінресурсу уже під час виборів?

По-перше, під час спільної прес-конференції, з тодішнім куратором місцевих виборів від партії "Слуга народу" Олександром Дубинським в Києві, я говорив про те, що не беру участь у виборчому процесі. Проте моє завдання – забезпечити чесні, прозорі і демократичні вибори. А те, що люди надають перевагу нашій політичній силі, сьогодні підтверджують соціологічні дослідження.

Чому, на вашу думку, СН досі не визначились зі своєю кандидатурою на вибори на посаду міського голови Херсона, чому нічого не вийшло з праймеріз? Чи пропонували ви якусь кандидатуру?

Повторюсь, я пропонував і пропоную підхід, який, до речі, вже підтвердив свою ефективність під час виборів кандидата від партії СН на посаду Київського міського голови. Прозорі праймеріз, на моє переконання, дадуть можливість не лише почути потенційних кандидатів від нашої політичної сили на посаду мера Херсона, а й впровадять нову політичну культуру в суспільстві, де не "договорняки" вирішують, а думка людей!

Чого ви взагалі очікуєте від місцевих виборів? Скільки плануєте провести депутатів в обласну раду?

Кількість депутатів в міських радах залежить від довіри людей на сьогоднішній день. Партія СН утримує лідерство серед політичних сил, які мають найбільшу довіру людей по всій країні і у Херсонській області зокрема. Щодо того, які мої очікування від місцевих виборів – що прийдуть нові чесні, порядні, професійні лідери, які зможуть стати справжніми реформаторами на рівні муніципалітетів і органів місцевого самоврядування, з якими обласна команда успішно завершить реформу децентралізації і реалізацію тих проектів і програм, які рік тому започаткував президент.

Чи знайшли ви за цей рік спільну мову з місцевими елітами, з мерами міст?

У мене робочі стосунки із депутатами облради. І з депутатами міськради Херсона. І з головами міст обласного значення. І я під час свого виступу в перший місяць роботи на сесії облради сказав про те, що ми одна команда з тими людьми, які прагнуть розвивати Херсонщину, створювати нові умови для залучення інвестицій, забезпечувати робочі місця і взагалі рухати наш регіон вперед. Тому з тими керівниками, які працюють чесно заради окремих громад, районів і нашого регіону в цілому, мені завжди легко працювати над реалізацією проектів, що потрібні людям. І я переконаний, що після місцевих виборів таких керівників на рівні місцевого самоврядування буде більше.

Ви кажете, з ким легко працювати. А є такі, з ким стосунки не склалися і з ким працювати не легко?

У мене, як і у багатьох херсонців, є багато запитань до ефективності роботи міської влади обласного центру. В той же час мені легко працювати з усіма, хто працює чесно заради досягнення результату.

Я вас правильно розумію, що останніх більшість. Але є й інакші?

Є різні. Я очікую на оновлення депутатського корпусу і міськради Херсона та інших муніципалітетів області. Ми всі очікуємо на ефективне завершення реформи децентралізації, де ОТГ зможуть самостійно визначати багато речей. В тому числі користуватися можливостями фінансової децентралізації. Але це все залежатиме від того вибору, який зроблять наші громадяни 25 жовтня цього року. Я переконаний, що це буде четвертий тур минулорічних президентських виборів, де ідеї оновлення, ідеї розвитку і справжніх реформ переможуть.

Як складаються відносини з обласною радою сьогодні, зважаючи на фактор Мангера?

Я говорив вже і повторю ще раз: з депутатами облради, як і інших місцевих рад, у нас робочі стосунки. Я хочу подякувати депутатам облради за підтримку тих ініціатив і пропозицій облдержадміністрації, які були схвалені на відповідних сесіях протягом останніх 12 місяців моєї роботи в області. Це в першу чергу стосувалось реалізації медичної реформи в Херсонській області, виділення коштів для боротьби з поширенням коронавірусної хвороби, будівництва нових інфраструктурних об’єктів тощо. Це спільна робота для розвитку Херсонщини, про яку я вже зазначав.

Локальні партії, регіональні проєкти мають перспективи на цих виборах?

На цих виборах важливу роль гратимуть не лише партії, а і особистості, які мають авторитет в регіоні. І від участі таких особистостей в тих чи інших політичних списках буде залежати успіх тих чи інших політичних партій.

Яких особистостей ви зараз маєте на увазі?

Людей, які мають авторитет, створюють робочі місця, чесно сплачують податки.

Реформа децентралізації: чому обласна влада не подала на розгляд той варіант створення ОТГ по Генічеському та Новотроїцькому району, який влаштував громади? Чому лише після тиску громади Херсонська ОДА звернулася до уряду з проханням переглянути перспективний план децентралізації по Новотроїцькому і Генічеському районах?

Насправді, я подавав на розгляд уряду і комісії при Міністерстві розвитку громад та територій два варіанти плану децентралізації по Генічеському і Новотроїцькому районах. І вже уряд ухвалив план завершення децентралізації в Херсонській області, який передбачав створення по одній об’єднаній територіальній громаді в Генічеському і Новотроїцькому районах.

Чому ви подавали дві пропозиції?

Тому що були різні думки щодо того, якими мають бути ОТГ цих двох районів.

Тобто, ви оцінюєте, що ці думки були рівнозначні?

Я оцінюю, що ціла низка громад Новотроїцького району виступали за те, щоб в районі була одна громада. Разом з народним депутатом-мажоритарником Володимиром Івановим ми проводили зустріч в селах Новотроїцького району, де слухали думку людей. Я зустрічався також з представниками Генічеського району. Після цього було створено робочу групу, яка досліджувала думку людей.

І, власне, за результатами роботи групи і нашого виїзду в райони мною було прийнято рішення про клопотання перед урядом щодо перегляду перспективного плану по Новотроїцькому і Генічеському районах.

Ви заявляли, що проти подачі води в окупований Крим. Чи не змінилась ваша позиція щодо цього? Чи підтримуєте ви звернення громадськості Херсонщини, яка вимагає ухвалити Закон, в якому передбачити, що публічні заклики відновити постачання електроенергії та води на окуповану територію АР Крим до відновлення територіальної цілісності України будуть вважатися кримінальним злочином?

Свою думку щодо постачання води до Криму я не змінював. Я вважаю, що ми можемо відновити постачання води до Криму за однієї умови: повернення контролю над тимчасово окупованою територією АРК і міста Севастополь. На цьому крапка, і жодні дискусії навколо цього питання я вважаю недоцільними.

Президент, як і обіцяв, розпочав кадровий апгрейд голів ОДА. Ви не боїтеся потрапити в число тих, кого звільнять?

Я багато разів чув різні думки з приводу мого можливого звільнення ще до призначення. Я повторюсь, що є членом команди президента. І де президент визначить моє місце роботи, там я і буду служити українському народу.

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