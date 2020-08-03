Тексти промов Зеленського пише колишній сценарист серіалу "Слуга народу"

Також при ОП діє штаб реагування на медійні приводи

Також при ОП діє штаб реагування на медійні приводи

Фото: Facebook

Головним спічрайтером президента Володимира Зеленського є колишній сценарист серіалу "Слуга народу" та інших кінопродуктів "Кварталу" Юрій Костюк.

Про це в інтерв'ю виданню strana.ua розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає RegioNews.

Подоляк зазначив, що Юрія Костюка можна вважати головним спічрайтером президента.

Він пише тексти. Підсумкову версію дивлюся я, вношу правки. Якісь блоки додаю я, ще хтось з вузького кола. А Костюк все це зводить і видає фінальну версію”, - сказав Подоляк.

Він також додав, що фінальне рішення по реакції на той чи інший медійний привід приймає Володимир Зеленський.

За його словами, при Офісі президента діє штаб, який розробляє концепцію реагування на медійні приводи.

До цього штабу входять Андрій Єрмак, Ірина Побєдоносцева, Юлія Мендель, Кирило Тимошенко, Михайло Подоляк, Сергій Шефір та Юрій Костюк. Також в цей умовний штаб входить великий медійний департамент.

Туди входить, в тому числі, відділ протоколу, представники УДО - якщо є закрита інформація, яку ми не можемо розголошувати. Крім того, ситуативно туди входять начальники профільних управлінь, які відповідають за поїздки президента, за його комунікації і розробку сценаріїв цих поїздок", - розповів Подоляк.

Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що автомобільний кортеж президента України Володимира Зеленського засікли на порушенні правил дорожнього руху, а машини керівників Офісу президента використовують так звані "номери-привиди".