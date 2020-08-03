Юрій Гусєв розповів про стосунки з місцевими елітами Херсонщини

У голови Херсонської ОДА "є чимало запитань до міської влади обласного центру"

У голови Херсонської ОДА "є чимало запитань до міської влади обласного центру"

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Про це пише RegioNews.

Характеризуючи свою співпрацю з місцевими радами, та Херсонською облрадою зокрема, Юрій Гусєв зазначив, що в нього склалися робочі стосунки з депутатами, навіть не зважаючи на "фактор Мангера" (йдеться про голову облради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовному вбивстві активістки Катерини Гандзюк - ред). Утім, він не може сказати те саме про роботу міської влади Херсона:

У мене, як і у багатьох херсонців, є багато запитань до ефективності роботи міської влади обласного центру. В той же час мені легко працювати з усіма, хто працює чесно заради досягнення результату", - зазначив Гусєв.

Також голова Херсонської ОДА зазначив, що він очікує на оновлення депутатського корпусу після місцевих виборів, які він образно назвав "четвертим туром минулорічних президентських виборів".

Я очікую на оновлення депутатського корпусу і міськради Херсона та інших муніципалітетів області. Ми всі очікуємо на ефективне завершення реформи децентралізації, де ОТГ зможуть самостійно визначати багато речей. В тому числі користуватися можливостями фінансової децентралізації. Але це все залежатиме від того вибору, який зроблять наші громадяни 25 жовтня цього року. Я переконаний, що це буде четвертий тур минулорічних президентських виборів, де ідеї оновлення, ідеї розвитку і справжніх реформ переможуть", - резюмував Гусєв.

Повний текст інтерв`ю з головою Херсонської ОДА Юрієм Гусєвим спеціаьно для Regionews читайте тут.