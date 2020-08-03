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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 серпня 2020, 12:07 6

"Євросолідарність" випереджає "Слугу народу" на місцевих виборах в Києві - опитування

03 серпня 2020, 12:07 6
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З серпня минулого року рейтинг партії "Слуга народу" має стабільну негативну динаміку
З серпня минулого року рейтинг партії "Слуга народу" має стабільну негативну динаміку
Фото: flickr
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Серед кандидатів на пост мера Києва лідером залишається чинний мер Віталій Кличко, за нього готові проголосувати 41,7% тих, хто визначився із вибором і має намір взяти участь у голосуванні.

Про це йдеться в соціологічному опитуванні групи "Рейтинг", яке проводилося у період із 26 по 27 липня, передає RegioNews.

Таким чином, за рік електоральна підтримка мера Києва Віталія Кличка зросла майже удвічі.

За шоумена Сергія Притулу готові віддати голос 11,6% киян, за нардепа від "Слуги народу" Ірину Верещук – 9,4%, і за підприємця та телеведучого Андрія Пальчевського – 9%.

За нардепа від "Євросолідарності" Олексія Гончаренка готові віддати голоси 5,4% опитаних. Ще близько 8,5% опитаних не визначилися з вибором.

Моделювання другого туру мерських виборів показало, що за умови виходу до нього Кличка та інших потенційних кандидатів, діючий мер отримав би перемогу”, - йдеться в повідомленні.

Серед партій вподобання киян також дещо змінились. Із незначним відривом у лідери вирвалася партія "Євросолідарність", за яку готові проголосувати 19,8% тих, хто визначився з вибором.

Рейтинг правлячої партії "Слуга народу" складає 19,3%. За партію "УДАР" віддадуть голос 17,1% опитаних.

Рейтинг партії ОПЗЖ складає 8,0%, партії "Батьківщина" – 5,7%, партії Шарія – 5,0%. 11% опитаних відповіли, що не визначилися із партією.

Нагадаємо, 31 липня у Києві чотири партії об`єдналися задля місцевих виборів, вони розглядають кандидатуру Сергія Притули на посаду мера Києва. Того ж дня у Запоріжжі перед виборами об'єдналися чотири демократичні партії.

вибори Київ рейтинг опитування Слуга народа соціологія Європейська солідарність Віталій Кличко
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