Советник Ермака "модерирует" депутатов от "Слуги народа" перед телеэфирами

Он заявил, что консультирует всех депутатов, которые выступают в эфирах

Он заявил, что консультирует всех депутатов, которые выступают в эфирах

Фото: flickr

Политтехнолог и антикризисный консультант председателя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк подтвердил, что готовит депутатов от "Слуги народа" к телеэфирам.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода", передает RegioNews.

По его словам, задача по подготовке "слуг народа" вытекает из должностных функций, которые он должен выполнять. Подоляк называет эту функцию "модерацией" и добавил, что процесс происходит в форме кратких тезисов.

Писать громоздкие вещи, которые никто читать не будет - так никто не делает. Делается 3-4 тезиса - пишешь в телефоне и бросаешь", - сказал он.

Подоляк добавил, что также проводит личные встречи с депутатами, которые будут присутствовать на телеэфирах, и проводит с ними беседы на темы, которые ему "нужны на телеэфирах или в информационной повестке дня".

На вопрос, кого именно он готовит и консультирует, Подоляк ответил, что всех, однако отказался называть конкретных депутатов.

Он заявил, что с осени планирует сформировать "пулы депутатов, которые должны ходить на те или иные каналы", и собирается подобрать различных спикеров для различных телеканалов.

Подоляк также подтвердил, что помогает кандидату в мэры Киева Ирине Верещук, но отметил, что в избирательную кампанию не вмешивается и не готовит "слуг народа" к местным выборам.

Напомним, тексты речей Зеленского пишет бывший сценарист сериала "Слуга народа". Также при ОП действует штаб реагирования на медийные поводы.

Ранее СМИ обнародовали информацию, что автомобильный кортеж президента Украины Владимира Зеленского засекли на нарушении правил дорожного движения, а машины руководителей Офиса президента используют так называемые "номера-призраки".