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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
04 серпня 2020, 12:02 5

СБУ затримала чиновника Мінветеранів за вимагання хабара у військового

04 серпня 2020, 12:02 5
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Він обіцяв призначити воїну групу інвалідності та одноразову грошову компенсацію за поранення
Він обіцяв призначити воїну групу інвалідності та одноразову грошову компенсацію за поранення
Фото: СБУ
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На Луганщині працівники СБУ викрили чиновника Міністерства у справах ветеранів, який вимагав 4,5 тис. доларів і 250 тис. грн з військовослужбовця Збройних Сил.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає RegioNews.

За даними слідства, чиновник медико-соціальної комісії регіону вимагав гроші від колишнього військовослужбовця, який був поранений під час бойових дій.

За 4,5 тисячі американських доларів і 250 тисяч гривень фігурант обіцяв призначити воїну групу інвалідності та одноразову грошову компенсацію за поранення. Гроші потерпілий мав передати через довірену особу чиновника", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали посередника у приміщенні медкомісії під час отримання другої частини хабара. Обом фігурантам справи було повідомлено про підозру за статтею "зловживання впливом" Кримінального кодексу.

Посереднику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вирішується питання щодо затримання організатора схеми.

Нагадаємо, ексмера Слов'янська Нелю Штепу підозрюють у вбивстві офіцера СБУ, співучасником Штепи також був російський терорист Ігор Гіркін.

СБУ Луганська область хабар корупція Міністерство ветерани
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