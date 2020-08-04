СБУ затримала чиновника Мінветеранів за вимагання хабара у військового

Він обіцяв призначити воїну групу інвалідності та одноразову грошову компенсацію за поранення

Він обіцяв призначити воїну групу інвалідності та одноразову грошову компенсацію за поранення

Фото: СБУ

На Луганщині працівники СБУ викрили чиновника Міністерства у справах ветеранів, який вимагав 4,5 тис. доларів і 250 тис. грн з військовослужбовця Збройних Сил.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає RegioNews.

За даними слідства, чиновник медико-соціальної комісії регіону вимагав гроші від колишнього військовослужбовця, який був поранений під час бойових дій.

За 4,5 тисячі американських доларів і 250 тисяч гривень фігурант обіцяв призначити воїну групу інвалідності та одноразову грошову компенсацію за поранення. Гроші потерпілий мав передати через довірену особу чиновника", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали посередника у приміщенні медкомісії під час отримання другої частини хабара. Обом фігурантам справи було повідомлено про підозру за статтею "зловживання впливом" Кримінального кодексу.

Посереднику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вирішується питання щодо затримання організатора схеми.

Нагадаємо, ексмера Слов'янська Нелю Штепу підозрюють у вбивстві офіцера СБУ, співучасником Штепи також був російський терорист Ігор Гіркін.