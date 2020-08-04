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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
04 августа 2020, 12:02 10

СБУ задержала чиновника Минветеранов за вымогательство взятки у военного

04 августа 2020, 12:02 10
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Он обещал назначить воину группу инвалидности и одноразовую денежную компенсацию за ранение
Он обещал назначить воину группу инвалидности и одноразовую денежную компенсацию за ранение
Фото: СБУ
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На Луганщине работники СБУ разоблачили чиновника Министерства по делам ветеранов, который требовал 4,5 тыс. долларов и 250 тыс. грн с военнослужащего Вооруженных Сил.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновник медико-социальной комиссии региона требовал деньги от бывшего военнослужащего, который был ранен во время боевых действий.

За 4,5 тысячи американских долларов и 250 тысяч гривен фигурант обещал назначить воину группу инвалидности и одноразовую денежную компенсацию за ранение. Деньги пострадавший должен был передать через доверенное лицо чиновника", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали посредника в помещении медкомиссии при получении второй части взятки. Обоим фигурантам дела было сообщено о подозрении по статье "злоупотребление влиянием" Уголовного кодекса.

Посреднику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, решается вопрос о задержании организатора схемы.

Напомним, экс-мера Славянска Нелю Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ, соучастником Штепы также был русский террорист Игорь Гиркин.

СБУ Луганская область взятка коррупция Министерство ветераны
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