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03 серпня 2020, 20:14

На Закарпатті дозволили відкрити дитсадки

03 серпня 2020, 20:14
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Робота дошкільних закладів можлива лише за умов дотримання правил карантину
Робота дошкільних закладів можлива лише за умов дотримання правил карантину
Фото з відкритих джерел
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Комісія з ТЕБ та НС дозволила роботу дитячих садочків на Закарпатті.

Про це пише RegioNews з посиланням на Закарпатську ОДА.

Відповідне рішення було прийняте сьогодні, 3 серпня, на засіданні обласної комісії з ТЕБ та НС. Згідно з рішенням обласної комісії з ТЕБ НС, на Закарпатті все ж таки дозволили відновити роботу дитсадків.

Проте у садочках мають бути наявні дезінфектори, постійний температурний скринінг та відсутність м'яких іграшок та килимів.

Дотримання всіх вимог карантину в дошкільних навчальних закладів покладено на керівників ДНЗ.

Завдяки тому, що Державна комісія ТЕБ та НС віднесла Закарпаття до жовтої карантинної зони, регіональна комісія зняла...

Опубліковано Закарпатська обласна державна адміністрація Понеділок, 3 серпня 2020 р.

Нагадаємо, на Закарпатті до прийому хворих на COVID-19 підготували чотири додаткові лікарні.

Закарпаття Ужгород дитячий садок карантин робота
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