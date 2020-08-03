На Закарпатті дозволили відкрити дитсадки
Комісія з ТЕБ та НС дозволила роботу дитячих садочків на Закарпатті.
Про це пише RegioNews з посиланням на Закарпатську ОДА.
Відповідне рішення було прийняте сьогодні, 3 серпня, на засіданні обласної комісії з ТЕБ та НС. Згідно з рішенням обласної комісії з ТЕБ НС, на Закарпатті все ж таки дозволили відновити роботу дитсадків.
Проте у садочках мають бути наявні дезінфектори, постійний температурний скринінг та відсутність м'яких іграшок та килимів.
Дотримання всіх вимог карантину в дошкільних навчальних закладів покладено на керівників ДНЗ.
Завдяки тому, що Державна комісія ТЕБ та НС віднесла Закарпаття до жовтої карантинної зони, регіональна комісія зняла...Опубліковано Закарпатська обласна державна адміністрація Понеділок, 3 серпня 2020 р.
Нагадаємо, на Закарпатті до прийому хворих на COVID-19 підготували чотири додаткові лікарні.