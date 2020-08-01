В МИД назвали главные требования Украины при переговорах по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время переговоров по возврату оккупированного Россией Донбасса неизменными остаются такие требования, как контроль над границей, разоружение боевиков и сохранение унитарности Украины.
Об этом он сообщил в интервью изданию "Главком", передает RegioNews.
По его словам, первым и главным требованием остается полный контроль над границей Украины.
Второе - это статус отдельных регионов Донецкой и Луганской областей определен законодательством и в пределах широкой формы децентрализации, отсутствие какого-либо права вето на общенациональные решения", - сказал он.
Также Кулеба напомнил о заявлении Зеленского об обязательном выводе из Донбасса иностранных группировок, техники и разоружении боевиков.
Всех, кто незаконно вооружен, должны разоружить. Они могут себя называть хоть "нацгвардией", хоть "милицией", хоть "полицией" или "внутренними войсками". О том, как будет обеспечиваться порядок на этих территориях во время деоккупации, надо договариваться", - добавил министр.
Он отметил, что на территориях ОРДЛО должен висеть украинский флаг, должны действовать украинская полиция, суды и органы правопорядка.
Напомним, 28 июля Леонид Кучма прекратил работу в ТКГ по Донбассу. 30 июля президент Зеленский официально назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.