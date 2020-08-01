В МИД назвали главные требования Украины при переговорах по Донбассу

Одним из требований является полное разоружение незаконных формирований

Одним из требований является полное разоружение незаконных формирований

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время переговоров по возврату оккупированного Россией Донбасса неизменными остаются такие требования, как контроль над границей, разоружение боевиков и сохранение унитарности Украины.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Главком", передает RegioNews.

По его словам, первым и главным требованием остается полный контроль над границей Украины.

Второе - это статус отдельных регионов Донецкой и Луганской областей определен законодательством и в пределах широкой формы децентрализации, отсутствие какого-либо права вето на общенациональные решения", - сказал он.

Также Кулеба напомнил о заявлении Зеленского об обязательном выводе из Донбасса иностранных группировок, техники и разоружении боевиков.

Всех, кто незаконно вооружен, должны разоружить. Они могут себя называть хоть "нацгвардией", хоть "милицией", хоть "полицией" или "внутренними войсками". О том, как будет обеспечиваться порядок на этих территориях во время деоккупации, надо договариваться", - добавил министр.

Он отметил, что на территориях ОРДЛО должен висеть украинский флаг, должны действовать украинская полиция, суды и органы правопорядка.

Напомним, 28 июля Леонид Кучма прекратил работу в ТКГ по Донбассу. 30 июля президент Зеленский официально назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.