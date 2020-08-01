За рік площа пожеж в Україні збільшилася в 40 разів

В середньому кожної доби підрозділи ДСНС ліквідовують по 280 пожеж

В середньому кожної доби підрозділи ДСНС ліквідовують по 280 пожеж

Фото: ДСНС

В Україні за рік площа лісових пожеж збільшилася в 40 разів, спостерігається загострення ситуації з пожежами в природних екосистемах.

Про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін, передає RegioNews.

Тільки в лісовому фонді країни кількість пожеж у порівнянні з минулим роком збільшилася в три рази, а площа - в 40 разів. Тому протидія пожежам в екосистемах для ДСНС має сьогодні пріоритетне значення", - повідомив Чечоткін.

Загалом від початку року в пожежах загинули 928 осіб, постраждали в результаті вогню 774 людини. При цьому працівникам ДСНС вдалося врятувати 968 осіб.

Нагадаємо, 27 липня пожежа на Луганщині випалила 40 гектарів пшениці. В ДСНС закликають обережно поводитись з вогнем, оскільки пожежі в екосистемах, часто виникають з вини людей.