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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
01 серпня 2020, 11:44 8

За рік площа пожеж в Україні збільшилася в 40 разів

01 серпня 2020, 11:44 8
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В середньому кожної доби підрозділи ДСНС ліквідовують по 280 пожеж
Фото: ДСНС
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В Україні за рік площа лісових пожеж збільшилася в 40 разів, спостерігається загострення ситуації з пожежами в природних екосистемах.

Про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін, передає RegioNews.

Тільки в лісовому фонді країни кількість пожеж у порівнянні з минулим роком збільшилася в три рази, а площа - в 40 разів. Тому протидія пожежам в екосистемах для ДСНС має сьогодні пріоритетне значення", - повідомив Чечоткін.

Загалом від початку року в пожежах загинули 928 осіб, постраждали в результаті вогню 774 людини. При цьому працівникам ДСНС вдалося врятувати 968 осіб.

Нагадаємо, 27 липня пожежа на Луганщині випалила 40 гектарів пшениці. В ДСНС закликають обережно поводитись з вогнем, оскільки пожежі в екосистемах, часто виникають з вини людей.

Україна пожежа загиблі рятувальники ДСНС статистика
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