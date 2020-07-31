В Офісі президента заперечили, що кортеж глави держави систематично порушує ПДР

У Зеленського вважають подібні заяви спекуляціями

У Зеленського вважають подібні заяви спекуляціями

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В Офісі президента Володимира Зеленського заперечили, що кортеж глави держави систематично порушує правила дорожнього руху.

Про це пише Regionews з посиланням на Українську правду.

Безсумнівно, немає жодних систематичних порушень ПДР. Це виключно спекулятивне трактування подій", - йдеться в коментарі.

В Офісі переконують, що будь-яке порушення ПДР, якщо воно мало місце, фіксується і карається в установленому законом порядку спеціально уповноваженими представниками патрульної поліції.

Відзначається, що "ніяких винятків для автомобілів співробітників Офісу президента немає і бути не може".

Нагадаємо, сьогодні оприлюднили інформацію, що автомобільний кортеж президента України Володимира Зеленського засікли на порушенні правил дорожнього руху, а машини керівників Офісу президента використовують так звані номери-примари - їх немає в базі поліції і оштрафувати за ними не можна.