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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
31 липня 2020, 11:34 5

Зеленський підписав закон про підтримку "зеленої” енергетики

31 липня 2020, 11:34 5
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21 липня за нього проголосувала Верховна Рада
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про вдосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії".

Про це у Facebook повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Президент підписав законопроєкт №3658, який закріплює ключові положення Урядового меморандуму з виробниками "зеленої" енергетики. Цей закон дасть змогу зменшити тариф для сонячних електростанцій на 15%, а для вітрових електростанцій — на 7,5%”, - написав Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, держава та всі українці зможуть заощаджувати майже 7 млрд гривень щорічно.

Він розраховує, що до 2030 року меморандум дасть можливість зменшити обсяг виплат "зеленій генерації" приблизно на 2 млрд євро.

Підписаний закон сприятиме збалансуванню ринку електроенергії, захистить права інвесторів та дозволить уникнути підвищення тарифів на електроенергію для людей”, - повідомив глава Уряду.

Нагадаємо, 21 липня Верховна Рада ухвалила закон про "зелену" енергетику, відповідне рішення підтримали 288 народних депутатів.

Володимир Зеленський закон тарифи Деніс Шмигаль енергетика
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