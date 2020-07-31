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ДБР закрило ще одну справу проти Порошенка
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31 липня 2020, 14:27 7

ДБР закрило ще одну справу проти Порошенка

31 липня 2020, 14:27 7
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Закрили так звану справу про Томос
Закрили так звану справу про Томос
Фото: УП
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Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження стосовно можливого "розпалювання релігійної ворожнечі" стосовно п’ятого президента України Петра Порошенка.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

Як повідомив в.о. директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов, ДБР не оспорювало та не перевіряло питання отримання Україною Томосу про автокефалію.

За словами очільника ДБР, кримінальне провадження, на яке у своїх публічних заявах посилався Порошенко, насправді стосувалося не Томосу, а скасування реєстрації Української православної церкви Київського патріархату. Воно було зареєстроване на підставі рішення суду ще за керівництва Романа Труби і наразі закрито.

Вказане провадження було відкрито за заявою вірян цієї громади і порушувало питання, що вони позбавлені можливості вільного користування храмами цієї громади. Після проведення досудового розслідування, оцінки всіх можливих фактів й проведення всіх необхідних розшукових дій ця справа наразі закрита", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що слідчими не встановлено ознак кримінального правопорушення, яке підпадає від статтю 161 КК України, а саме порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань.

Нагадаємо, раніше ДБР закрило три справи проти Порошенка: провадження щодо призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції, втручання в діяльність Окружного адміністративного суду Києва, призначення членів Вищої ради правосуддя були закриті за відсутністю складу злочину.

ДБР УПЦ кримінальна справа Петро Порошенко президент церква
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