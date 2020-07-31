09:44  31 липня
В Україні вже майже 70 тисяч інфікованих коронавірусом
14:27  31 липня
ДБР закрило ще одну справу проти Порошенка
15:41  31 липня
Виконання гімну у школах це не вимога, а рекомендація - Київрада
UA | RU
UA | RU
31 липня 2020, 15:02 3

Є два можливі компроміси щодо Донбасу - Кравчук

31 липня 2020, 15:02 3
Читайте также на русском языке
Створення вільної економічної зони на Донбасі могло б допомогти у вирішенні конфлікту
Створення вільної економічної зони на Донбасі могло б допомогти у вирішенні конфлікту
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Перший президент України та голова делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів, на які поступки готовий піти по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Про це він розповів в інтерв’ю "Суспільному", передає RegioNews.

Особливий статус Донбасу. Я це не сприймаю, тому що мені незрозуміло, що це таке. Але я можу сприйняти не "особливий статус”, а "особливу систему управління” в цих регіонах. Це вже компроміс. Управління, але не статус. Значить, уже компроміс, ми вже шукаємо реальні підходи, аби вирішити питання", – сказав Кравчук.

Він нагадав, що в часи своєї каденції підписав закон про вільну економічну зону на Донбасі.

Це міг би бути один із кроків, для того, щоб люди почали діяти, і розв'язувати складні питання, залучивши туди інвестиції, щоб порівняно швидко відновити життя і дати людям шанс працювати, заробляти та жити нормально", - заявив перший президент.

Голова делегації зазначив, що ці компроміси не стосуються суверенітету України. Проте з наданням особливого статусу ситуація зовсім інша.

"А щодо питання особливого статусу, то це вже якась окрема держава буде, з якимись особливими політичними повноваженнями. Можемо договоритися, що вони можуть мати свою поліцію, свої внутрішні силові структури, може дійти вже до війська, до прикордонників. Тоді це вже не буде територія в складі України", - підкреслив Кравчук.

Нагадаємо, 28 липня Леонід Кучма припинив роботу в ТКГ по Донбасу. 30 липня президент Зеленський офіційно призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ.

Донбас війна перемовини ТКГ мінські угоди президент Леонід Кравчук
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
Всі відео »
Київ: кому належать автовокзали столиці
Місцеві вибори всупереч сценарію: як партія Зеленського переграє саму себе
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »