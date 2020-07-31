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31 июля 2020, 18:32

В Офисе президента возразили, что кортеж главы государства систематически нарушает ПДД

31 июля 2020, 18:32
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У Зеленского считают подобные заявления спекуляциями
У Зеленского считают подобные заявления спекуляциями
Фото из открытых источников
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В Офисе президента Владимира Зеленского возразили, что кортеж главы государства систематически нарушает правила дорожного движения.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Украинскую правду.

Несомненно, нет никаких систематических нарушений ПДД. Это исключительно спекулятивное трактовка событий", - говорится в комментарии.

В Офисе убеждают, что любое нарушение ПДД, если оно имело место, фиксируется и наказывается в установленном законом порядке специально уполномоченными представителями патрульной полиции.

Отмечается, что "никаких исключений для автомобилей сотрудников Офиса президента нет и быть не может".

Напомним, сегодня обнародовали информацию, что автомобильный кортеж президента Украины Владимира Зеленского засекли на нарушении правил дорожного движения, а машины руководителей Офиса президента используют так называемые номера-призраки - их нет в базе полиции и оштрафовать за ними нельзя.

Владимир Зеленский Офис президента нарушения ПДД президент
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