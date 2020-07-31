09:44  31 липня
В Україні вже майже 70 тисяч інфікованих коронавірусом
08:46  31 липня
Київ поділять на 10 округів для виборів мера - ЦВК
08:19  31 липня
Перемир'я на Донбасі: бойовики двічі порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
31 липня 2020, 13:20 7

Олексій Кучер піде в мери Харкова від "Слуги народу"

31 липня 2020, 13:20 7
Читайте также на русском языке
У місті та області вже з'явилися передвиборчі борди партії
У місті та області вже з'явилися передвиборчі борди партії
Читайте также
на русском языке

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер буде балотуватися на посаду мера міста від партії “Слуга народу”.

Про це в Telegram повідомляє strana.ua із посиланням на джерело в Офісі президента, передає RegioNews.

Це вже прийняте рішення”, - сказало джерело.

Таким чином, у "Слузі народу" визначилась, хто буде конкурентом чинного мера Генадія Кернеса на місцевих виборах.

Також за даними джерела із Банкової, на посаду мера Одеси від правлячої партії буде балотуватися відомий шоумен та ведучий "Джентельмен шоу” Олег Філімонов.

Нагадаємо, голова ОДА Кучер провів інспекцію лісів і пригрозив звільненням керівництву правоохоронців у районах.

Слуга народа ОДА Харківська область Олексій Кучер Місцеві вибори
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зеленський звільнив голову Запорізької РДА, який покинув "Слугу народу"
31 липня 2020, 11:09
На Чернігівщині чоловік у компанії друзів підірвав гранату, три людини загинули
31 липня 2020, 09:11
Нардеп від "Слуги народу" влаштував бійку в ресторані
30 липня 2020, 16:00
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
Всі відео »
Київ: кому належать автовокзали столиці
Місцеві вибори всупереч сценарію: як партія Зеленського переграє саму себе
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »