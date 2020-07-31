Олексій Кучер піде в мери Харкова від "Слуги народу"
У місті та області вже з'явилися передвиборчі борди партії
У місті та області вже з'явилися передвиборчі борди партії
Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер буде балотуватися на посаду мера міста від партії “Слуга народу”.
Про це в Telegram повідомляє strana.ua із посиланням на джерело в Офісі президента, передає RegioNews.
Це вже прийняте рішення”, - сказало джерело.
Таким чином, у "Слузі народу" визначилась, хто буде конкурентом чинного мера Генадія Кернеса на місцевих виборах.
Також за даними джерела із Банкової, на посаду мера Одеси від правлячої партії буде балотуватися відомий шоумен та ведучий "Джентельмен шоу” Олег Філімонов.
Нагадаємо, голова ОДА Кучер провів інспекцію лісів і пригрозив звільненням керівництву правоохоронців у районах.
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