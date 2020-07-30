Нардеп від "Слуги народу" влаштував бійку в ресторані

Причини конфлікту поки невідомі

Причини конфлікту поки невідомі

Фото з відкритих джерел

У мережі з'явився запис з камери відеоспостереження, на якій зафіксована бійка за участю, ймовірно, народного депутата фракції "Слуга народу" Андрія Стріхарського.

Відео бійки в одному з ресторанів опублікували кілька Telegram-каналів, пише RegioNews.

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Стріхарський, який перебуває в неадекватному стані – під впливом алкоголю або наркотиків, — накинувся на відвідувачів ресторану", — зазначається в повідомленнях.

За даними каналів, нардеп напав на жінку, а потім по його команді охорона побила чоловіка, який намагався за неї заступитися.

Де саме трапилася бійка поки невідомо, проте камера чітко зафіксувала дату 26.07.2020 року.

Сам нардеп Стріхарський з приводу відео і бійки ніяких коментарів поки не дає.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що курортному селі Залізний Порт Херсонської області невідомий напав на народного депутата Андрія Одарченка та вдарив його в обличчя.