На Чернігівщині чоловік у компанії друзів підірвав гранату, три людини загинули

Один з постраждалих госпіталізований

Один з постраждалих госпіталізований

Фото: з відкритих джерел

У Чернігівській області в селі Новий Биків під час відпочинку компанії чоловік підірвав гранату. В результаті події загинули троє людей.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

За попередньою інформацією, місцевий житель підірвав гранату під час спільного відпочинку компанії. Загинуло троє людей, одна людина госпіталізована", - написав голова ОДА.

За словами прессекретаря поліції Чернігівської області Юлії Ковтун, серед загиблих двоє чоловіків, їм 58 і 43 роки, і 48-річна жінка. Ще один чоловік, якому 43 роки, госпіталізований.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у двір нардепа Розенблата кинули гранату.