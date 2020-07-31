Зеленський звільнив голову Запорізької РДА, який покинув "Слугу народу"
Президент призначив Поліектова головою РДА у березні 2020 року
Президент призначив Поліектова головою РДА у березні 2020 року
Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Поліектова з посади голови Запорізької районної державної адміністрації.
Розпорядження про його звільнення опубліковане на сайті глави держави, передає RegioNews.
Звільнити Поліектова Романа Альфредовича з посади голови Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області", – йдеться в документі.
Чиновник звільнений згідно з поданою ним заявою.
30 липня стало відомо, що Поліектов вийшов із партії "Слуга народу" і перейшов в "Батьківщину". Він також заявив, що буде брати участь у місцевих виборах від цієї партії.
Нагадаємо, призначений Зеленським голова Запорізької РДА піде на вибори від "Батьківщини", він офіційно покинув партію "Слуга народу".
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