09:44  31 липня
В Україні вже майже 70 тисяч інфікованих коронавірусом
08:46  31 липня
Київ поділять на 10 округів для виборів мера - ЦВК
08:19  31 липня
Перемир'я на Донбасі: бойовики двічі порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
31 липня 2020, 11:09 2

Зеленський звільнив голову Запорізької РДА, який покинув "Слугу народу"

31 липня 2020, 11:09 2
Читайте также на русском языке
Президент призначив Поліектова головою РДА у березні 2020 року
Президент призначив Поліектова головою РДА у березні 2020 року
Фото: Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Поліектова з посади голови Запорізької районної державної адміністрації.

Розпорядження про його звільнення опубліковане на сайті глави держави, передає RegioNews.

Звільнити Поліектова Романа Альфредовича з посади голови Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області", – йдеться в документі.

Чиновник звільнений згідно з поданою ним заявою.

30 липня стало відомо, що Поліектов вийшов із партії "Слуга народу" і перейшов в "Батьківщину". Він також заявив, що буде брати участь у місцевих виборах від цієї партії.

Нагадаємо, призначений Зеленським голова Запорізької РДА піде на вибори від "Батьківщини", він офіційно покинув партію "Слуга народу".

Володимир Зеленський звільнення Офіс президента Слуга народа Батьківщина Запоріжжя Місцеві вибори
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Кортеж Зеленського "засікли" на порушенні правил, а голова ОП Єрмак їздить на номерах-примарах - "Схеми"
31 липня 2020, 10:09
Президент доручив Кабміну переглянути статус окремих релігійних свят
30 липня 2020, 21:45
Представник Росії Козак заявив про вихід з переговорного процесу по Донбасу
30 липня 2020, 21:27
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
Всі відео »
Київ: кому належать автовокзали столиці
Місцеві вибори всупереч сценарію: як партія Зеленського переграє саму себе
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »