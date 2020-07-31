Зеленський звільнив голову Запорізької РДА, який покинув "Слугу народу"

Президент призначив Поліектова головою РДА у березні 2020 року

Президент призначив Поліектова головою РДА у березні 2020 року

Фото: Офіс президента

Розпорядження про його звільнення опубліковане на сайті глави держави, передає RegioNews.

Звільнити Поліектова Романа Альфредовича з посади голови Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області", – йдеться в документі.

Чиновник звільнений згідно з поданою ним заявою.

30 липня стало відомо, що Поліектов вийшов із партії "Слуга народу" і перейшов в "Батьківщину". Він також заявив, що буде брати участь у місцевих виборах від цієї партії.

Нагадаємо, призначений Зеленським голова Запорізької РДА піде на вибори від "Батьківщини", він офіційно покинув партію "Слуга народу".