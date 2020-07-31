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31 июля 2020, 13:20 7

Алексей Кучер пойдет в мэры Харькова от "Слуги народа"

31 июля 2020, 13:20 7
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В городе и области уже появились предвыборные борды партии
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Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер будет баллотироваться на пост мэра города от партии "Слуга народа".

Об этом в Telegram сообщает strana.ua со ссылкой на источник в Офисе президента, передает RegioNews.

Это уже принятое решение", - сказал источник.

Таким образом, в "Слуге народа" определилась, кто будет конкурентом действующего мэра Геннадия Кернеса на местных выборах.

Также по данным источника с Банковой, на должность мэра Одессы от правящей партии будет баллотироваться известный шоумен и ведущий "Джентельмен шоу" Олег Филимонов.

Напомним, глава ОГА Кучер провел инспекцию лесов и пригрозил увольнением руководству правоохранителей в районах.

Слуга народа ОГА Харьковская область Алексей Кучер Местные выборы
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