Алексей Кучер пойдет в мэры Харькова от "Слуги народа"

В городе и области уже появились предвыборные борды партии

В городе и области уже появились предвыборные борды партии

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер будет баллотироваться на пост мэра города от партии "Слуга народа".

Об этом в Telegram сообщает strana.ua со ссылкой на источник в Офисе президента, передает RegioNews.

Это уже принятое решение", - сказал источник.

Таким образом, в "Слуге народа" определилась, кто будет конкурентом действующего мэра Геннадия Кернеса на местных выборах.

Также по данным источника с Банковой, на должность мэра Одессы от правящей партии будет баллотироваться известный шоумен и ведущий "Джентельмен шоу" Олег Филимонов.

Напомним, глава ОГА Кучер провел инспекцию лесов и пригрозил увольнением руководству правоохранителей в районах.