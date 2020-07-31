Алексей Кучер пойдет в мэры Харькова от "Слуги народа"
В городе и области уже появились предвыборные борды партии
В городе и области уже появились предвыборные борды партии
Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер будет баллотироваться на пост мэра города от партии "Слуга народа".
Об этом в Telegram сообщает strana.ua со ссылкой на источник в Офисе президента, передает RegioNews.
Это уже принятое решение", - сказал источник.
Таким образом, в "Слуге народа" определилась, кто будет конкурентом действующего мэра Геннадия Кернеса на местных выборах.
Также по данным источника с Банковой, на должность мэра Одессы от правящей партии будет баллотироваться известный шоумен и ведущий "Джентельмен шоу" Олег Филимонов.
Напомним, глава ОГА Кучер провел инспекцию лесов и пригрозил увольнением руководству правоохранителей в районах.
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