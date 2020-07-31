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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
31 июля 2020, 11:09 2

Зеленский уволил председателя Запорожской РГА, который покинул "Слугу народа"

31 июля 2020, 11:09 2
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Президент назначил Полиектова председателем РГА в марте 2020 года
Президент назначил Полиектова председателем РГА в марте 2020 года
Фото: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский уволил Романа Полиектова с должности председателя Запорожской райгосадминистрации.

Распоряжение о его увольнении опубликовано на сайте главы государства, передает RegioNews.

Уволить Полиектова Романа Альфредовича с должности председателя Запорожской районной государственной администрации Запорожской области", - говорится в документе.

Чиновник уволен согласно поданному им заявлению.

30 июля стало известно, что Полиектов вышел из партии "Слуга народа" и перешел в "Батькивщину". Он также заявил, что будет участвовать в местных выборах от этой партии.

Напомним, назначенный Зеленским глава Запорожской РГА пойдет на выборы от "Батькивщины", он официально покинул партию "Слуга народа".

Владимир Зеленский увольнение Офис президента Слуга народа Батькивщина Запорожье Местные выборы
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