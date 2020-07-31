Зеленский уволил председателя Запорожской РГА, который покинул "Слугу народа"

Президент назначил Полиектова председателем РГА в марте 2020 года

Президент назначил Полиектова председателем РГА в марте 2020 года

Фото: Офис президента

Распоряжение о его увольнении опубликовано на сайте главы государства, передает RegioNews.

Уволить Полиектова Романа Альфредовича с должности председателя Запорожской районной государственной администрации Запорожской области", - говорится в документе.

Чиновник уволен согласно поданному им заявлению.

30 июля стало известно, что Полиектов вышел из партии "Слуга народа" и перешел в "Батькивщину". Он также заявил, что будет участвовать в местных выборах от этой партии.

Напомним, назначенный Зеленским глава Запорожской РГА пойдет на выборы от "Батькивщины", он официально покинул партию "Слуга народа".