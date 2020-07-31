Зеленский уволил председателя Запорожской РГА, который покинул "Слугу народа"
Президент назначил Полиектова председателем РГА в марте 2020 года
Президент назначил Полиектова председателем РГА в марте 2020 года
Президент Владимир Зеленский уволил Романа Полиектова с должности председателя Запорожской райгосадминистрации.
Распоряжение о его увольнении опубликовано на сайте главы государства, передает RegioNews.
Уволить Полиектова Романа Альфредовича с должности председателя Запорожской районной государственной администрации Запорожской области", - говорится в документе.
Чиновник уволен согласно поданному им заявлению.
30 июля стало известно, что Полиектов вышел из партии "Слуга народа" и перешел в "Батькивщину". Он также заявил, что будет участвовать в местных выборах от этой партии.
Напомним, назначенный Зеленским глава Запорожской РГА пойдет на выборы от "Батькивщины", он официально покинул партию "Слуга народа".
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