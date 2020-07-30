Президент доручив Кабміну переглянути статус окремих релігійних свят

Володимир Зеленський пропонує надати статус державних деяким ісламським, католицьким та іудейським святам

Володимир Зеленський пропонує надати статус державних деяким ісламським, католицьким та іудейським святам

Фото:AFP

Як повідомляється на сайті глави держави, відповідний указ №303/2020 президент підписав 30 липня, пише Regionews.

Як наголошується в документі, таку пропозицію зроблено з метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав і можливостей усіх віруючих, шанування історії, культури, традицій українського суспільства як багатонаціонального та багатоконфесійного.

Згідно з указом, уряд має вивчити це питання і виробити пропозиції щодо взаємодії з Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями та Українським інститутом національної пам'яті, після чого внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект.

Указ набув чинності від дня його опублікування.

Нагадаємо, 28 липня Зеленський скасував візи для китайських туристів