Президент доручив Кабміну переглянути статус окремих релігійних свят
Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України розглянути питання надання державного статусу окремим релігійним святам, таким як Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим.
Як повідомляється на сайті глави держави, відповідний указ №303/2020 президент підписав 30 липня, пише Regionews.
Як наголошується в документі, таку пропозицію зроблено з метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав і можливостей усіх віруючих, шанування історії, культури, традицій українського суспільства як багатонаціонального та багатоконфесійного.
Згідно з указом, уряд має вивчити це питання і виробити пропозиції щодо взаємодії з Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями та Українським інститутом національної пам'яті, після чого внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект.
Указ набув чинності від дня його опублікування.
Нагадаємо, 28 липня Зеленський скасував візи для китайських туристів