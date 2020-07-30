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30 липня 2020, 14:58 1

Призначений Зеленським голова Запорізької РДА піде на вибори від "Батьківщини"

30 липня 2020, 14:58 1
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Він офіційно покинув партію "Слуга народу"
Він офіційно покинув партію "Слуга народу"
Фото: Facebook
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Голова Запорізької районної державної адміністрації Роман Полієктов вступив до партії "Батьківщина" і заявив, що буде балотуватися на місцевих виборах від партії Тимошенко.

Про це повідомляється на офіційному сайті партії "Батьківщина", передає RegioNews.

Відомо, що Полієктов покинув ряди партії "Слуга народу" написавши заяву про вихід із правлячої партії.

До команди долучився чинний голова Запорізької районної державної адміністрації Роман Полієктов, призначений на посаду президентом Володимиром Зеленським кілька місяців тому", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков назвав ймовірну явку на місцевих виборах.

Слуга народа партія РДА Батьківщина Запоріжжя Місцеві вибори
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