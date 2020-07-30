Призначений Зеленським голова Запорізької РДА піде на вибори від "Батьківщини"

Він офіційно покинув партію "Слуга народу"

Він офіційно покинув партію "Слуга народу"

Фото: Facebook

Голова Запорізької районної державної адміністрації Роман Полієктов вступив до партії "Батьківщина" і заявив, що буде балотуватися на місцевих виборах від партії Тимошенко.