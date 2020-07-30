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30 липня 2020, 14:38 6

Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в ТКГ

30 липня 2020, 14:38 6
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Він замінить Леоніда Кучму
Він замінить Леоніда Кучму
Фото з відкритих джерел
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Перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість Леоніда Кучми.

Про це Кравчук сказав у відеозверненні, яке оприлюднив Офіс президента, повідомляє Regionews.

Я вже у своєму житті щось бачив і пройшов. Але час для відпочинку не настав. Я прийняв рішення, якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі. Я буду це робити до останнього подиху. Тому я і погодився", — сказав Кравчук.

Також він оцінив діяльність Володимира Зеленського для встановлення миру на Донбасі. Кравчук вважає, що Зеленський "реанімував "нормандську четвірку"" та не боїться ухвалювати непопулярні рішення.

Нагадаємо, 28 липня Леонід Кучма припинив роботу в ТКГ по Донбасу.

Віцепрем'єр Резніков тимчасово буде очолювати делегацію в ТКГ замість Кучми, який вирішив припинити свою діяльність у переговорах у Мінську.

Донбас Офіс президента ТКГ президент Леонід Кучма Леонід Кравчук
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