Зеленський звільнив чотирьох голів райдержадміністрацій

Посадовців звільнено згідно з поданими ними заявами

Посадовців звільнено згідно з поданими ними заявами

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський звільнив голів Вільнянської та Гуляйпільської районних державних адміністрацій на Запоріжжі, голову Стрийської районної державної адміністрації Львівської області та голову Доманівської РДА Миколаївської області. Також президент перепризначив голову Липоводолинської РДА на Сумщині Івана Яременка.

Відповідні розпорядження оприлюднені на сайті глави держави, передає RegioNews.

Так, розпорядженнями президента звільнено:

Володимира Грянистого з посади голови Вільнянської РДА Запорізької області (розпорядження №417/2020-рп);

Людмилу Гришаєву - з посади голови Гуляйпільської РДА Запорізької області (розпорядження №418/2020-рп);

Любомира Кащука - з посади голови Стрийської районної державної адміністрації Львівської області (розпорядження №419/2020-рп);

Євгенія Осадчука - з посади голови Доманівської РДА Миколаївської області (розпорядження №420/2020-рп).

Крім того, розпорядженням №421/2020-рп Зеленський звільнив Івана Яременка з посади голови Липоводолинської райдержадміністрації Сумської області "у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”, а наступним розпорядженням №422/2020-рп знову призначив його на цю посаду.

Раніше повідомлялось, що з Харківської ОДА звільнився черговий ТОП-чиновник.