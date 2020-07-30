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Перемир'я на Донбасі: бойовики знову вчинили провокаційний обстріл
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30 липня 2020, 08:19 7

Перемир'я на Донбасі: бойовики знову вчинили провокаційний обстріл

30 липня 2020, 08:19 7
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Ніхто з українських військовослужбовців не постраждав
Ніхто з українських військовослужбовців не постраждав
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу підрозділи бойовиків здійснили один постріл з підствольного гранатомета. Обстріл стався біля населеного пункту Новолуганское.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр ООС.

Наголошується, що підрозділи Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали, оскільки постріл був неприцільним і у нього був провокаційний характер.

Жоден український боєць не постраждав.

З початку поточної доби ворог здійснив черговий провокаційний обстріл поблизу Новотошківського, використавши для цього підствольні гранатомети і стрілецьку зброю. Вогонь у відповідь не відкривався.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі також зафіксований лише один постріл з підствольного гранатомета, здійснений бойовиками.

ООС ОРДЛО Донбас бойовики обстріли
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