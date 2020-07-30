Перемир'я на Донбасі: бойовики знову вчинили провокаційний обстріл

Ніхто з українських військовослужбовців не постраждав

Ніхто з українських військовослужбовців не постраждав

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу підрозділи бойовиків здійснили один постріл з підствольного гранатомета. Обстріл стався біля населеного пункту Новолуганское.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр ООС.

Наголошується, що підрозділи Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали, оскільки постріл був неприцільним і у нього був провокаційний характер.

Жоден український боєць не постраждав.

З початку поточної доби ворог здійснив черговий провокаційний обстріл поблизу Новотошківського, використавши для цього підствольні гранатомети і стрілецьку зброю. Вогонь у відповідь не відкривався.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі також зафіксований лише один постріл з підствольного гранатомета, здійснений бойовиками.