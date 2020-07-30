Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ

Он заменит Леонида Кучму

Он заменит Леонида Кучму

Фото из открытых источников

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе вместо Леонида Кучмы.

Об этом Кравчук сказал в видеообращении, которое обнародовал Офис президента, сообщает Regionews.

Я уже в своей жизни что-то видел и прошел. Но время для отдыха не наступило. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился", — сказал Кравчук.

Также он оценил деятельность Владимира Зеленского для установления мира на Донбассе. Кравчук считает, что Зеленский "реанимировал "нормандскую четверку"" и не боится принимать непопулярные решения.

Напомним 28 июля Леонид Кучма прекратил работу в ТКГ по Донбассу.

Віцепрем'ер Резников временно будет возглавлять делегацию в ТКГ вместо Кучмы, который решил прекратить свою деятельность в переговорах в Минске.